Audi TT Roadster: Reiner Spaßmacher

Im Audi TT Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im Audi erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 400 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der Audi TT überzeugen. Seit 2014 ist er nun schon auf dem Markt. Das zweitürige Audi TT Roadster begeistert sowohl mit offenem als auch geschlossenem Verdeck mit viel Komfort durch die gut gepolsterten Sitze. Die Formsprache des Audi folgt gekonnt dem Design anderer Modelle der Marke und verleiht der Karosse eine sportlich-elegante Erscheinung. Das Cabrio kann Fahrmanöver, schnell oder gediegen, gleichermaßen gut umsetzen. Folglich fördert der Audi TT Roadster Fahrspaß auf kurzen oder langen sowie kurvenreichen oder geradlinigen Strecken und hält für jeden Fahrertyp die passenden Fahreigenschaften bereit - fast verwindungsfrei.

Macht der Audi TT Roadster mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein robuster Motor treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,8 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Immerhin bis zu 400 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 180 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Audi. Und mit 7,3 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,5-Liter-Motor auf Touren und in 3,9 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Drehmoment wird reichlich geboten: 250 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1800 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 480 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1800 U/min. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 8,3 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Welche Ausstattung besitzt der Audi TT Roadster?

Fahrtechnisch kann der Ingolstädter sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Audi TT Roadster Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Audi eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 280 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,19 Meter Fahrzeuglänge. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,83 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der TT seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Der Audi erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Kraft des TT Roadster wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Audi: Der Ingolstädter wird aber auch optional mit Quattro-Allrad angeboten.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Audi TT Roadster?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Audi TT Roadster sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man den Audi TT Roadster günstig kaufen?

Auf auto.de den Audi TT Roadster als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Audi TT Roadster zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Audi TT Roadster günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Audi TT Roadster für nur 65.249 €

Wer sich für den Audi TT Roadster entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 65.249 € spart man 9.940 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 75.189 € liegt. Das ist ein Rabatt von 13 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den TT können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 13.000 €, einer Rate von 639 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das Cabrio günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Audi TT Roadster: Günstige Alternativen mit 8.557 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Audi TT Roadster können wir für 46.049 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 8.557 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 54.606 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 16 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den TT Roadster für 432 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 9.200 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Audi TT Roadster: Angebot Nr. 3 für 47.049 €

Dieser Audi TT Roadster ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 47.049 €. Man spart beachtliche 8.453 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 15 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 444 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 9.400 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Audi TT Roadster fahren!

Der Audi TT Roadster wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den TT zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.