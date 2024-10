BMW 550 Touring: Premium-Kombi mit reichlich inneren Werten

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt der BMW 550 Touring als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von bis zu 449 PS schwebt der 2,09 Tonnen Kombi von Einsatzort zu Einsatzort. Elf Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Für das agile Vorankommen war der BMW 550 Touring immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der BMW 550 Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 1.700 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Wieviel Leistung hat der BMW 550 Touring?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 550 mit einem 4,4-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der BMW 550 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 408 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 449 PS zur Verfügung. In flinken 5,1 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Der Motor leistet 600 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 650 Newtonmeter Drehmoment an. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 8,8 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 10,7 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Ist der Innenraum des BMW 550 Touring ausgewogen und innovativ?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Sitzheizung, 4-Zonen-Klimaautomatik, Zentralverriegelung und Sprachsteuerung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der BMW 550 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der BMW hat ein Ladevolumen von 560 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.700 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,91 Metern. Das Gewicht von 2,09 Tonnen geht für einen Kombi wie dem BMW 550 vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Acht-Stufen-Steptronic-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen mit Heckantrieb zu haben.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim BMW 550 Touring?

Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite.

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Kombi wie der 550 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der BMW 550 Touring wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 550 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.