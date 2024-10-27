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BMW - top-marke zu niedrigen preisen

Eine der beliebtesten Automarken der Welt ist BMW. Hervorgegangen aus den bayerischen Motorenwerken ist sie Teil der in München ansässigen BMW Group, zu der auch weitere Automobilhersteller wie Mini oder Rolls-Royce gehören. Getreu dem Slogan der Marke bestechen alle Autos durch ihr unverwechselbares elegantes Design und ihre beeindruckenden Leistungswerte. Die Produktpalette reicht vom Kleinwagen BMW 1er über die bekannten Mittel- und Oberklasse- Limousinen 3er, 5er und 7er hin zu den SUVs X3 und X5. Mit den Modellen i3 und i8 ist BMW auch bereits im Segment der elektronisch bertriebenen Fahrzeuge vertreten.

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BMW SONSTIGE

4er M COMPETITION BESTELLFAHRZEUG / FREI KONF... 

-18.368
-18%
1 | 8
11
15 km
Automatik
Benzin
9,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
881 
648 3
Leasing
1.388 
942 1,3
Kaufen
103.226 284.858 1
Benzin, Coupé, Automatik, Neu, Heckantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW M5

M5 BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGURIERBAR M5... 

-19.566
-14%
1 | 8
17
10 km
Automatik
Hybrid (Elektro / Benzin)
25,5kWh/100km, 1,7l/100km, 40g CO2/km (WLTP, gew., komb)*
GUTER PREIS
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1.185 
937 3
Leasing
1.689 
1.214 1,3
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142.524 2122.958 1
Hybrid (Elektro / Benzin), Limousine, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Panoramaschiebedach, Multifunktionslenkrad, Standheizung, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Head Up Display, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW SONSTIGE

4er M COMPETITION BESTELLFAHRZEUG / FREI KONF... 

-12.396
-12%
1 | 7
10
15 km
Automatik
Benzin
10l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
839 
682 3
Leasing
1.342 
1.041 1,3
Kaufen
101.854 289.458 1
Benzin, Coupé, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW M5

M5 BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGURIERBAR M5... 

-17.679
-12%
1 | 7
10
10 km
Automatik
Hybrid (Elektro / Benzin)
26kWh/100km, 1,8l/100km, 39g CO2/km (WLTP, gew., komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
1.179 
955 3
Leasing
1.685 
1.256 1,3
Kaufen
143.037 2125.358 1
Hybrid (Elektro / Benzin), Limousine, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Panoramaschiebedach, Multifunktionslenkrad, Standheizung, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Head Up Display, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW M2

M2 

-16.574
-19%
1 | 8
53
10 km
Manuell
Benzin
10l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
752 
542 3
Leasing
1.050 
647 1,3
Kaufen
87.332 270.758 1
Benzin, Coupé, Manuell, Neu, Heckantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW M2

M2 

-15.239
-18%
1 | 8
29
15 km
Automatik
Benzin
9,6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
735 
542 3
Leasing
1.028 
658 1,3
Kaufen
85.997 270.758 1
Benzin, Coupé, Automatik, Neu, Heckantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW SONSTIGE

3er Touring M BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGUR... 

-9.398
-13%
1 | 8
32
15 km
Automatik
Benzin
8,4l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
620 
501 3
Leasing
982 
753 1,3
Kaufen
74.756 265.358 1
Benzin, Kombi, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW X5 M

BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGURIERBAR X5... 

-19.532
-16%
1 | 8
51
10 km
Automatik
Benzin
11,5l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
1.028 
780 3
Leasing
1.234 
760 1,3
Kaufen
121.890 2102.358 1
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW SONSTIGE

3er Touring M BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGUR... 

-9.241
-12%
1 | 8
19
15 km
Automatik
Diesel
6,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
623 
506 3
Leasing
987 
763 1,3
Kaufen
75.199 265.958 1
Diesel, Kombi, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW X6 M

COMPETITION BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFI... 

-33.834
-19%
1 | 8
73
1
10 km
Automatik
Benzin
12,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
FAIRER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
1.529 
1.100 3
Leasing
1.839 
1.018 1,3
Kaufen
178.292 2144.458 1
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Head Up Display, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW SONSTIGE

4er M Sport BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGURIE... 

-9.138
-15%
1 | 5
5
10 km
Automatik
Diesel
5,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
511 
395 3
Leasing
797 
575 1,3
Kaufen
60.396 251.258 1
Diesel, Coupé, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW SONSTIGE

4er M Sport BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGURIE... 

-7.033
-13%
1 | 5
3
10 km
Automatik
Benzin
6,3l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
456 
367 3
Leasing
715 
544 1,3
Kaufen
54.791 247.758 1
Benzin, Coupé, Automatik, Neu, Heckantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW SONSTIGE

4er M BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGURIERBAR M... 

-16.020
-17%
1 | 4
3
15 km
Manuell
Benzin
10l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
820 
617 3
Leasing
1.296 
907 1,3
Kaufen
96.878 280.858 1
Benzin, Coupé, Manuell, Neu, Heckantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW SONSTIGE

4er M BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGURIERBAR 4... 

-8.929
-13%
1 | 5
4
15 km
Automatik
Diesel
6,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
586 
473 3
Leasing
929 
712 1,3
Kaufen
70.787 261.858 1
Diesel, Coupé, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

BMW SONSTIGE

4er M Sport BESTELLFAHRZEUG / FREI KONFIGURIE... 

-8.454
-13%
1 | 5
3
10 km
Automatik
Diesel
5,5l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
541 
434 3
Leasing
853 
648 1,3
Kaufen
65.112 256.658 1
Diesel, Coupé, Automatik, Neu, Allrad, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Alternativen zum BMW

BMW X1

X1 xDrive 18d M-Sport LED SHZ PDC PANO 

neu
-1.100
1 | 15
102
5.251 km
Manuell
Diesel
5l/100km
132g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
236 
222 3
Leasing
---
Kaufen
29.748 228.648 1
Diesel, SUV/Geländewagen, Manuell, Gebraucht, Allrad, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Panoramaschiebedach, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

BMW SONSTIGE

DE - LimS5 116 i EU6, (Facelift) 116i *NAVI*LED*SHZ*PDC* 

neu
1 | 13
64
4
74.557 km
Manuell
Benzin
5,3l/100km
123g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
127 3
Leasing
---
Kaufen
15.948 
Benzin, Limousine, Manuell, Gebraucht, Heckantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

BMW 220

220d EU6d-T, xDrive M Sport, (Facelift) 

1 | 13
25
111.415 km
Automatik
Diesel
4,8l/100km
128g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
205 3
Leasing