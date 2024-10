Citroen Berlingo Kastenwagen: Transporter mit reichlich inneren Werten

Tauglichkeit im Arbeitsalltag wird beim Citroen Berlingo groß geschrieben, denn ausgestattet mit einem Lasten-Fahrwerk und robustem Blechkleid ist er fast allen Herausforderungen auf Einsätzen auf unseren Straßen gewachsen. Mit dem kräftigen Benzin-Motor inklusive 120 PS kann man nicht nur auf kurzen Stadtrouten, sondern ebenso auf der Autobahn problemlos und schnell Meter machen. Das Fahrzeuggewicht von mindestens 1,72 Tonnen bleibt bei dieser Motorleistung Nebensache. Der Siegeszug des Citroen Berlingo Kastenwagen beginnt im Jahr 1996. Der Berlingo mit seinem kantigen Design sorgt für Aufsehen, nicht nur äußerlich. Im Inneren bietet er mehr und moderne Features als sein Vorgänger und das Cargo-Abteil auf der Hinterachse kann mit noch mehr Paketen, Baustoffen oder Werkzeugen beladen werden. Ein Citroen Berlingo Kastenwagen muss Versatilität im Berufsalltag liefern, um mit jedem konkurrierenden Transporter weiter mithalten zu können. Das gelingt dem Citroen und so ist es nicht verwunderlich, dass er sich bei seiner Käuferschaft großer Beliebtheit erfreut. Zu verdanken hat er es auch seinen vielen, verschiedenen Ausstattungs- und Karosserievarianten, die jetzigen Interessenten und zukünftigen Besitzern zur Auswahl stehen.

Bietet der Citroen Berlingo Kastenwagen gute Fahrleistungen?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,1 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 62 PS auf 120 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Er sprintet in 20,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 174 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Franzose aber immerhin schon 110 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 94 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 300 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Offeriert der Citroen Berlingo Kastenwagen viele Extras?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Viertürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Sprachsteuerung, Bluetooth-Schnittstelle, Sitzheizung und Klimaanlage beziehungsweise serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Citroen Berlingo ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Für das Gepäck gibt es 625 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 4.100 Liter werden. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,81 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Franzosen liefert. Die Kraft des Berlingo Kastenwagen wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Citroen Berlingo Kastenwagen?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Citroen Berlingo Kastenwagen macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Citroen Berlingo Kastenwagen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Citroen Berlingo Kastenwagen interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Citroen per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Citroen Berlingo Kastenwagen

Der Citroen Berlingo Kastenwagen für nur 15.849 €

Unser erstes Angebot des Citroen Berlingo Kastenwagen hat einen Kaufpreis von 15.849 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Citroen Berlingo Kastenwagen: Günstige Alternativen mit 500 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Citroen Berlingo auch für 18.049 € anbieten, statt bisher für 18.549 €. Der Preisnachlass von 500 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Berlingo kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Citroen Berlingo zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Citroen Berlingo Kastenwagen: Bei uns für lediglich 22.749 € besonders günstig

Aktuell bieten wir den Citroen Berlingo auch für 22.749 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.923 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.672 € liegt. Bei 23 % Ersparnis kann man den schicken Franzosen zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Transporter wie der Berlingo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 226 € vor und eine Anzahlung von 4.500 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Citroen Berlingo Kastenwagen fahren!

Der Citroen Berlingo Kastenwagen wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Berlingo zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.