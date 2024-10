Der Dacia Duster: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Bereits das Design des Dacia Duster betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Dacia Duster ist erhältlich als SUV.

Mit dem Dacia Duster hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Der Offroader ist seit seinem Start im Jahr 2010 eine feste Größe bei dem SUVs. Vom Gefühl her zählt Dacia der Duster natürlich nicht zu den ganz wilden Vertretern seiner Zunft, aber man kann mit der gebotenen Leistung und der bestens schallgedämpften Arbeit des Motors sehr gut leben.

Der Fahreindruck mit seinen 125 PS ist von Dynamik geprägt, ohne aber giftig-aggressiv zu wirken. Mit dem 1,6-Liter-Benziner zeigt sich der Duster deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Die Spitze liegt bei 179 Stundenkilometern. Für den Standardsprint rechnet Dacia mit weniger als 14,9 Sekunden. Die Motoren des Dacia Duster, die 260 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Langstrecken werden mit 7,6 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. 1,82 Tonnen beträgt das Leergewicht des Duster. Mit 4,34 Meter verfügt der Duster über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 411 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 1636 Liter.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Dacia Duster

Typisch für den Dacia Duster ist die Ausstattung. Die seit 2010 erhältlichen Modelle glänzen mit Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht LED. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Durch die präzise Sechs-Gang-Automatik hängt der Dacia gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Besonders punktet hier der Duster mit sein Allrad. Der Dacia Duster verfügt über ein Frontantrieb. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Dacia Duster alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Zur Ausstattung gehören beim Dacia Duster ABS, ESP und Seitenairbag dazu.

Worauf warten Sie? Ihr neuer Dacia Duster steht schon bereit!

Dann warten Sie nicht länger und fordern mit wenigen Klicks Ihr unverbindliches Angebot an. Auto.de freut sich auf Ihre Anfrage! Wir bieten ihnen neben einem umfangreichen Service auch eine Top-Auswahl günstiger Neu- und Gebrauchtwagen. Lassen Sie sich Ihr Traumauto den Dacia Duster nicht entgehen!