Isuzu - top-marke zu niedrigen preisen

Die japanische Automarke Isuzu gehört zur Isuzu Motors Limited und ist nach einem gleichnamigen Fluss benannt. Isuzu Motors Limited ist einer der ältesten Automobilhersteller Japans. 1949 gilt als offizielles Geburtsjahr der Isuzu Motors Limited mit Hauptsitz in Tokio. Vier Jahre später stellt Isuzu eine noch in Lizenz für den britischen Autohersteller Hillman hergestellte Mittelklasselimousine mit der Typenbezeichnung Minx vor. Erste echte Eigenentwicklungen kamen in den 1960er Jahren auf den Markt. Es handelte sich dabei um die Modelle Bellel und Bellett sowie dem 117 Coupé und dem Florian.