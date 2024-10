Der Mercedes-Benz E-Klasse macht klare Ansagen

Die Mercedes-Benz E-Klasse Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Mercedes-Benz eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Mercedes-Benz-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen die E-Klasse zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Auffallend modern, frisch und immer ein dynamischer Hingucker, das ist der Mercedes-Benz E-Klasse, eines der attraktivsten Lifestyle-Kombis in diesen Breiten. Der Kombi weiß in vielerlei Hinsicht zu überzeugen, denn nicht nur sein großzügiges Platzangebot und das hohe Ladevolumen lassen den Mercedes-Benz E-Klasse über jeden Zweifel erhaben sein, auch die üppige Austattung machen ihn zu einem Glanzlicht in seiner Fahrzeugklasse. Die Motoren sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, verfügen über ausreichend Power ohne dabei anstrengend zu wirken, denn immerhin schlummern bis zu 612 PS in der Topversion unter der Motorhaube. Mit der E-Klasse kauft man sich ein Stück automobile Einzigartigkeit.

Der Mercedes-Benz E-Klasse mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Das der Mercedes-Benz E-Klasse die Herzen höher schlagen lässt, ist schon fast selbsterklärend. Das Coupé sieht den Betrachter in seinen Bann mit seiner wohlproportionierten Form, die ungeachtet vom Blickwinkel nichts von ihrer Anziehungskraft verliert. Auch die flache und gestreckte Silhouette der E-Klasse kann nur als gelungen bezeichnet werden. Dank der kraftvollen Motoren (Benziner wie Diesel), die in der Topmotorisierung durch die 612 PS zustande kommen, beherrscht der Mercedes-Benz zügige Fahrten genauso wie sanftes dahingleiten auf kurvigen Pisten. Sowohl eine Automatik wie manueller Schaltung stehen dafür zur Verfügung.

Der Mercedes-Benz E-Klasse ist als Cabrio erhältlich. Das Cabrio ist der optimale Fahrzeugtyp für Fahrer, die sich nicht einfach nur von A nach B bewegen wollen, sondern dabei einen Hauch von Freiheit spüren möchten. Durch das faltbare Verdeck sind Cabrios gerade an warmen und sonnigen Tagen ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel. Zusätzlich zum spürbaren Fahrtwind, der die Klimaanlage ersetzt, glänzen Cabrios vor allem mit ihrem stylischen Aussehen. Egal ob mit Automatik oder manueller Schaltung, lässiges Cruisen ist mit einem Cabrio wie dem Mercedes-Benz E-Klasse allemal drin. Viele Cabrio-Modelle gelten als Klassiker und erobern auch als Gebrauchtwagen die Herzen vieler Auto-Liebhaber.

Mercedes-Benz E-Klasse: 612 PS in der Topmotorisierung

Das Leistungsspektrum des Mercedes-Benz E-Klasse beginnt mit einem 6,2-Liter-Motor mit 72 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 6,2-Liter-Aggregat mit 612 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h sorgt. Die Fortschrittlichkeit wird ebenfalls an der Verfügbarkeit von Hybrid (Elektro/Benzin) und Erdgas (CNG) als Kraftstoffvariante deutlich. Bei auto.de finden Sie ihren passenden E-Klasse, ganz gleich ob als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchten.