MG Marvel R

MG - top-marke zu niedrigen preisen

Die britische Marke MG geht mit einer Reihe an elektrifizierten und rein elektrischen Modellen in Europa an den Start. Mittlerweile in Hand des chinesischen SAIC-Konzerns möchte MG mit seinen preiswerten und höchst Konkurrenz-fähigen Fahrzeugen an alte Erfolge anknüpfen.