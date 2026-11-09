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Nissan NV300 Kombi

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Nissan - top-marke zu niedrigen preisen

Die Nihon Sangyo Co. und die Tobata Imono Co. gründeten 1933 in Japan die Jidosha-Seido Ltd.. Gemeinsam fertigten sie Datsun-Personenwagen. Die Modellmarke gehört heute zu Nissan. Der heutige Markenname Nissan ist auf die Kurzform der Nihon Sangyo Co. zurückzuführen. Die Geschichte des Unternehmens Nissan wurde ab 1934 weiter geschrieben. Datsun wurde 2014 als Nissan Tochter wiederbelebt. Ein Meilenstein auf dem Weg Nissans zum drittgrößten japanischen Automobilhersteller war 1969 die Einführung des ersten Sportwagens der Z Serie, dem Datsun 240Z. Heute hält Renault 43,5 Prozent der Nissan Aktien, nachdem die beiden Automarken im Jahr 1999 die Renault-Nissan Allianz bildeten. Im Jahr 2010 ging die Daimler AG eine strategische Partnerschaft mit Renault-Nissan ein und beteiligte sich mit 3,1 Prozent an Nissan.

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Nissan NV300 Kombi: Kombi mit reichlich inneren Werten

Kombi ist natürlich nicht gleich Kombi. Lag ihre Entstehung noch in der Aufgabe, so viel Ladung und variabel wie möglich von A nach B zu transportieren, sind mit steigender Popularität und verändertem Einsatz mal mehr oder weniger schmucke Fahrzeuge entstanden, die diese Funktion zugunsten der schönen Form eingeschränkt haben. So kann es passieren, dass manche Kombis kaum mehr Stauraum bieten als anderswo eine Limousine oder ein Crossover-SUV. Es ist Zeit, sich alle aktuell auf dem deutschen Markt angebotenen Kombis mit ihren Laderäumen (nach VDA-Norm bis Oberkante der Rücksitze) anzusehen. Ein Kandidat, der den Anforderungen zweifelsohne gerecht wird, ist der Nissan NV300 Kombi. Im Jahr 2016 verlässt der Nissan erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Für das agile Vorankommen war der Nissan NV300 Kombi immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Nissan NV300 Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Wieviel Leistung hat der Nissan NV300 Kombi?

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 21 PS auf 146 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Dabei wird er bis zu 177 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 169 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 320 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 340 Newtonmeter haben. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Wie bequem reist man im Nissan NV300 Kombi?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will er sich auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Sitzheizung, Zentralverriegelung, Navigationssystem und Start/Stop-Automatik serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Nissan NV300 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mit 5 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,96 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Nissan NV300 vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Nissan vor allem als Kombi aus. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des NV300 Kombi aus.

Gilt Safety First auch für den Nissan NV300 Kombi?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Nissan NV300 Kombi ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie günstig Nissan NV300 Kombi fahren?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Nissan bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Wer sich für den Nissan NV300 Kombi entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim NV300 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Nissan NV300 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der NV300 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Nissan NV300 Kombi

Der Nissan NV300 Kombi wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den NV300 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.

Alternativen zum Nissan NV300

0 € Anzahlung
Angebot
681
Nissan Qashqai
1.3 DIG-T N-Connecta NAVI SHZ HUD *360*
21.720 km·06/2025·158 PS·Hybrid·Automatik
267/mtl.
Guter Preis4
0 € Anzahlung · 60 Monate ·
21,5 kWh/100 km + 6,4 l/100 km (gew., komb.) · 5,2 l/100 km (entl.) · CO₂ 118 g/km · Klasse D (gew.) / D (entl.)*
Hybrid (Elektro / Benzin), SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Head Up Display, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags
0 € Anzahlung
Angebot
3864
Nissan Qashqai
N-Connecta Autom.
60.234 km·06/2023·158 PS·Benzin·Automatik
209/mtl.
Guter Preis4
0 € Anzahlung · 60 Monate ·
Kraftstoffverbrauch komb. 5,3 l/100 km · CO₂-Emissionen komb. 120 g/km · CO₂-Klasse D · WLTP*
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags
3851
Nissan Qashqai
1.3 DIG-T Shiro DCT *GRA*R-CAM*PDC*SHZ*
23.290 km·01/2021·158 PS·Benzin·Automatik
194/mtl.
Guter Preis4
0 € Anzahlung · 60 Monate ·
Kraftstoffverbrauch komb. 6,4 l/100 km · CO₂-Emissionen komb. 146 g/km · CO₂-Klasse G · WLTP*
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags
61
Nissan X-Trail
1.5 VC-T e-Power e-4ORCE TEKNA+
70.510 km·05/2025·214 PS·Benzin·Automatik
233/mtl.
Guter Preis4
6.800 € Anzahlung · 60 Monate ·
Kraftstoffverbrauch komb. 6,3 l/100 km · CO₂-Emissionen komb. 143 g/km · CO₂-Klasse E · WLTP*
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Allrad, Navigationssystem, Sitzheizung, Tempomat, Panoramadach, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, Klimaanlage, Beifahrer-Airbag
0 € Anzahlung
Angebot
3374
Nissan Juke
1.0 DIG-T N-Connecta NAVI SHZ CARPLAY
5.261 km·03/2025·114 PS·Benzin·Automatik
192/mtl.
Guter Preis4
0 € Anzahlung · 60 Monate ·
Kraftstoffverbrauch komb. 6,1 l/100 km · CO₂-Emissionen komb. 139 g/km · CO₂-Klasse E · WLTP*
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags
91
Nissan X-Trail
Elektromotor mit Range Extender 150 kW (Motor 1,5 Ltr. - 116 kW)
11.251 km·01/2026·204 PS·Hybrid·Automatik
202/mtl.
Guter Preis4
5.800 € Anzahlung · 60 Monate ·
Kraftstoffverbrauch komb. 6,3 l/100 km · CO₂-Emissionen komb. 142 g/km · CO₂-Klasse E · WLTP*
Hybrid (Elektro / Benzin), SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Navigationssystem, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Head Up Display, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags
9
Nissan X-Trail
Elektromotor mit Range Extender 150 kW (Motor 1,5 Ltr. - 116 kW)
18.093 km·03/2026·204 PS·Hybrid·Automatik
209/mtl.
Guter Preis4
6.100 € Anzahlung · 60 Monate ·
Kraftstoffverbrauch komb. 6,3 l/100 km · CO₂-Emissionen komb. 142 g/km · CO₂-Klasse E · WLTP*
Hybrid (Elektro / Benzin), SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Navigationssystem, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Panoramadach, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Head Up Display, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags
12
Nissan Qashqai
Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW DIG-T MHEV)
29.204 km·02/2026·158 PS·Hybrid·Automatik
163/mtl.
Guter Preis4
4.700 € Anzahlung · 60 Monate ·
21,5 kWh/100 km + 2,3 l/100 km (gew., komb.) · 5,2 l/100 km (entl.) · CO₂ 118 g/km · Klasse D (gew.) / D (entl.)*
Hybrid (Elektro / Benzin), SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Navigationssystem, Tempomat, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Start/Stopp-Automatik, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags
8
Nissan X-Trail
Motor 1,5 Ltr. - 120 kW VC-T MHEV
22.239 km·01/2026·163 PS·Hybrid·Automatik
201/mtl.
Guter Preis4
5.900 € Anzahlung · 60 Monate ·
21,5 kWh/100 km + 2,3 l/100 km (gew., komb.) · 7,1 l/100 km (entl.) · CO₂ 160 g/km · Klasse F (gew.) / F (entl.)*
Hybrid (Elektro / Benzin), SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Navigationssystem, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Panoramadach, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Head Up Display, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Das sagen Käufer

4,6 / 5 · 2.341 Bewertungen

Komplett online gekauft, vier Tage später stand der Wagen vor der Tür. Genau wie beschrieben — kein Haken.

Sandra M. · Audi A4 AvantVerifizierter Kauf

Die Preisbewertung hat mir die Verhandlung abgenommen. Faire Rate, transparente Konditionen.

Thomas K. · BMW 320d TouringVerifizierter Kauf

Skeptisch beim Online-Kauf — aber die 14-tägige Rückgabe gab mir Sicherheit. Top.

Yusuf D. · VW GolfVerifizierter Kauf

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