Der Opel Insignia macht klare Ansagen

Der Opel Insignia gehört zu den festen Größen im Straßenbild. Diesen Status hat er sich auch zurecht erarbeitet, schließlich überzeugt der Insignia mit seinen durchzugsstarken Motoren, ohne dabei zu durstig zu sein. Die gute Verarbeitung und die Materialien im Innenraum sind da ein weiteres Argument. Die umfangreiche Ausstattungsliste des Insignia bietet für jeden etwas. Selbstverständlich kann die Limousine auch mit Automatik gefahren werden.

Auffallend modern, frisch und immer ein dynamischer Hingucker, das ist der Opel Insignia, eines der attraktivsten Lifestyle-Kombis in diesen Breiten. Der Sports Tourer weiß in vielerlei Hinsicht zu überzeugen, denn nicht nur sein großzügiges Platzangebot und das hohe Ladevolumen lassen den Opel Insignia über jeden Zweifel hinwegfahren, auch die üppige Austattung machen ihn zu einem Glanzlicht in seiner Fahrzeugklasse. Die Motoren sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, verfügen über ausreichend Power ohne dabei anstrengend zu wirken, denn immerhin schlummern bis zu 325 PS PS in der Topversion unter der Motorhaube. Mit dem Insignia kauft man sich ein Stück automobile Einzigartigkeit.

Der Opel Insignia ist mit Frontantrieb oder Allrad zu haben

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Opel Insignia 110 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,8-Liter-Maschine 325 PS PS. Somit sind 250 Stundenkilometern Spitze drin. Opel zeigt Gespür für die richtigen technischen Innovation und bietet den Insignia mittlerweile mit modernen Antrieben wie Autogas (LPG) an. Egal ob als Neuwagen, top-gepflegter Gebrauchter, bei auto.de finden Sie eine große Auswahl des Opel Insignia. Ein Grund mehr gleich anzufragen, ob Ihr Insignia noch zu haben ist.