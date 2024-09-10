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Opel - top-marke zu niedrigen preisen

Die Wurzeln des Automobilherstellers Opel liegen in Rüsselsheim. Hier etablierte sich das Unternehmen anfangs als größter Nähmaschinenhersteller Europas und widmete sich ab 1899 auch der Automobilproduktion. Von 1929 bis August 2017 gehörte das Unternehmen zum US-amerikanischen Automobilkonzern General Motors (GM). Danach wurde Opel Teil der französischen Groupe PSA. Opel ist einer der größten Automobilproduzenten Europas und mit seiner britischen Schwestermarke Vauxhall in mehr als 50 Ländern vertreten.

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auto.de ist der neue, schnelle und einfache Weg sein Traumauto im Internet zu finden und zu kaufen. Unsere fachmännisch geprüften Fahrzeuge sind in einem Top Zustand und frei von technischen Mängeln. Auf unserer Seite finden Sie Top Angebote bis zu 40% reduziert. Zusätzlich bietet Ihnen auto.de günstige Möglichkeiten zur Finanzierung Ihres Traumwagens sowie attraktive Barkauf-Angebote. Finden Sie gemeinsam mit einem persönlichen Kundenberater Ihr neues Auto. Wir liefern Ihr Traumauto bis zu Ihnen nach Hause - deutschlandweit. Sie können sofort einsteigen und dank 12 Monaten Garantie und 14 Tagen Rückgaberecht sorgenfrei losfahren. Unsere sofort verfügbaren Fahrzeuge warten auf Sie. Jetzt kostenlos und 100% unverbindlich Angebot anfragen!

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Unsere top-angebote für sie

Opel Astra

Sports Tourer 1.2 T Elegance //LED/Witerpaket/ Alu17 

neu
-10.145
-25%
1 | 13
150
50 km
Automatik
Benzin
6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
368 
239 3
Leasing
512 
265 1,3
Kaufen
41.093 230.948 
Benzin, Kombi, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Astra

Sports Tourer 1.2 T Elegance //LED/Witerpaket/ Alu17 

neu
-6.857
-18%
1 | 13
33
53 km
Automatik
Benzin
6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
326 
239 3
Leasing
454 
287 1,3
Kaufen
37.605 230.748 
Benzin, Kombi, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Astra

Sports Tourer 1.2 T Elegance //LED/Witerpaket/ Alu17 

neu
-8.339
-21%
1 | 13
33
51 km
Automatik
Benzin
6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
345 
239 3
Leasing
478 
276 1,3
Kaufen
39.087 230.748 
Benzin, Kombi, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Astra

Sports Tourer 1.2 T Elegance //LED/Witerpaket/ Alu17 

neu
-8.339
-21%
1 | 13
24
54 km
Automatik
Benzin
6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
345 
239 3
Leasing
478 
276 1,3
Kaufen
39.087 230.748 
Benzin, Kombi, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Astra

Sports Tourer 1.2 T Elegance //LED/Witerpaket/ Alu17 

neu
-8.460
-21%
1 | 13
29
56 km
Automatik
Benzin
6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
346 
239 3
Leasing
484 
278 1,3
Kaufen
39.408 230.948 
Benzin, Kombi, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Astra

Sports Tourer 1.2 T Elegance //LED/Witerpaket/ Alu17 

neu
-9.163
-23%
1 | 13
21
52 km
Automatik
Benzin
6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
355 
239 3
Leasing
492 
270 1,3
Kaufen
39.911 230.748 
Benzin, Kombi, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Astra

Sports Tourer 1.2 T Elegance //LED/Witerpaket/ Alu17 

neu
-7.561
-20%
1 | 13
16
55 km
Automatik
Benzin
6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
335 
239 3
Leasing
469 
285 1,3
Kaufen
38.509 230.948 
Benzin, Kombi, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Elegance // LED/Kamera/SHZ/LHZ 

neu
-9.472
-26%
1 | 13
40
54 km
Automatik
Benzin
6,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
334 
214 3
Leasing
419 
189 1,3
Kaufen
36.920 227.448 
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Elegance // LED/Kamera/SHZ/LHZ 

neu
-9.032
-25%
1 | 13
148
56 km
Automatik
Benzin
6,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
329 
214 3
Leasing
413 
193 1,3
Kaufen
36.480 227.448 
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Elegance // LED/Kamera/SHZ/LHZ 

neu
-11.193
-29%
1 | 13
25
55 km
Automatik
Benzin
6,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
356 
214 3
Leasing
446 
174 1,3
Kaufen
38.641 227.448 
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Elegance // LED/Kamera/SHZ/LHZ 

neu
-11.389
-29%
1 | 13
19
58 km
Automatik
Benzin
6,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
359 
214 3
Leasing
449 
172 1,3
Kaufen
38.837 227.448 
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Elegance // LED/Kamera/SHZ/LHZ 

neu
-12.243
-31%
1 | 13
22
57 km
Automatik
Benzin
6,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
369 
214 3
Leasing
462 
165 1,3
Kaufen
39.691 227.448 
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Elegance // LED/Kamera/SHZ/LHZ 

neu
-10.013
-27%
1 | 13
17
51 km
Automatik
Benzin
6,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
341 
214 3
Leasing
428 
185 1,3
Kaufen
37.461 227.448 
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Elegance // LED/Kamera/SHZ/LHZ 

neu
-6.824
-20%
1 | 13
37
1
61 km
Automatik
Benzin
6,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
301 
214 3
Leasing
378 
213 1,3
Kaufen
34.272 227.448 
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Elegance // LED/Kamera/SHZ/LHZ 

neu
-8.459
-24%
1 | 13
25
59 km
Automatik
Benzin
6,1l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
322 
214 3
Leasing
404 
198 1,3
Kaufen
35.907 227.448 
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Neu, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Alternativen zum Opel

Opel Grandland X

1.2 Turbo Ultimate LEDER NAVI SHZ 

neu
-700
1 | 17
27
1
69.200 km
Manuell
Benzin
7,1l/100km, 161g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
147 
139 3
Leasing
---
Kaufen
18.148 217.448 1
Benzin, SUV/Geländewagen, Manuell, Gebraucht, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Ultimate //Navi/Kamera/Winterpaket 

neu
-6.885
-19%
1 | 13
149
101 km
Automatik
Benzin
6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
310 
222 3
Leasing
391 
224 1,3
Kaufen
35.533 228.648 
Benzin, SUV/Geländewagen, Automatik, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Opel Mokka

1.2 Turbo Ultimate Navi/Kamera/Winterpaket 

neu
-600
1 | 13
30
102 km
Automatik
Benzin
6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
230 
222 3
Leasing