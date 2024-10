Der Kauf eines Renault Espace lässt keine Wünsche offen

Womöglich werden Vans wie der Renault Espace in letzter Zeit nicht mehr so stark nachgefragt wie SUVs. Bei genauerer Betrachtung ist das aber unbegründet, denn in Sachen Platzangebot und cleveren Raumnutzung ist der Renault Espace immer hoch überlegen, weshalb er besonders für reiselustige Familien eine wertvolle Alternative darstellt. Auch Dank des guten Fahrkomfort, mit seinem 3,5-Liter-Motor plus 241 PS in der Topmotorisierung, macht er auf jeder Piste eine gute Figur. Autobahn und Stadtverkehr meistert er spielend. Die mit dem Antrieb gut harmonierende Automatik fällt dabei zusätzlich positiv auf.

Der Renault Espace sprintet in 10,7 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Das Leistungsspektrum des Renault Espace beginnt mit einem 3,5-Liter-Motor mit 88 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 3,5-Liter-Aggregat mit 241 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 224 km/h sorgt.