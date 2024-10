Der Renault Twingo überzeugt auf ganzer Linie

Wer einen zuverlässigen City-Kleinwagen zu günstigen Preisen sucht, kann mit dem Renault Twingo fündig werden. Für den kleinen Flitzer stehen verschiedene Motoren zur Verfügung wie etwa Benziner und Diesel, die mit der optional verfügbaren Automatik wunderbar harmonieren.

Die Renault Twingo Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Renault eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Renault-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den Twingo zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Renault Twingo: 133 PS PS in der Topmotorisierung

Das Leistungsspektrum des Renault Twingo beginnt mit einem 1,6-Liter-Motor mit 58 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 1,6-Liter-Aggregat mit 133 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 201 km/h sorgt. Auch alternative Antriebe wie Hybride hat Renault mittlerweile mit ins Portfolio genommen. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Kleinwagen wie den Renault Twingo und das zu günstigen Konditionen.