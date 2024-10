Skoda Octavia Kombi: Mit Allrad voran in die Zukunft

Großraumlimousinen und Van? So gut wie weg. Cabrio? Eine aussterbende Art, und selbst Kleinwagen fallen in letzter Zeit immer öfter dem Rotstift zum Opfer. Nur eine Fahrzeuggattung widersteht allen Veränderungen und Verwerfungen, trotzt sogar dem allgegenwärtigen Trend zum SUV: Ein Kombi wie der Skoda Octavia Kombi genießt ungebrochen Erfolg und Sympathie, zumindest auf dem deutschen Fahrzeugmarkt. Er ist praktisch und variabel zu nutzen, macht nicht selten eine bessere Figur als die entsprechende Limousine und ist in Sachen Geräumigkeit, Verbrauch und Effizienz einem SUV ohnehin überlegen. Autobauer, die in Europa eine Rolle spielen (wollen), kommen an den vielseitigen Lastenträgern nicht vorbei. Die Baureihe wird seit 1998 gebaut. Bei Skoda sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Skoda Octavia Kombi ist durch und durch ein Skoda, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, dasbis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Was sind die technischen Daten des Skoda Octavia Kombi?

Ein Vierzylinder treibt die Volkswagen-Tochter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 180 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Skoda Octavia immerhin schon mit 90 PS an den Start. Und mit 13 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt die Volkswagen-Tochter zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Skoda für den Octavia zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 7,9 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 182 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 145 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 310 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 8 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 9,4 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 5,1 Litern Diesel bzw. 6,5 Litern arrangieren.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Skoda Octavia Kombi?

Serienmäßig mit an Bord sind ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,51 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,73 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Skoda Octavia vollkommen in Ordnung. Wenn verfügbar, überträgt der Octavia seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. In Verbindung mit der DSG-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Octavia Kombi aus. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Skoda: Die Volkswagen-Tochter wird aber auch optional mit 4x4-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei Premium-Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Skoda Octavia Kombi?

Umso größer trumpft die Volkswagen-Tochter dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Skoda Octavia Kombi mit ein.

Wie einfach kann man einen Skoda Octavia Kombi im Internet kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Skoda Octavia Kombi zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Skoda Octavia Kombi

Der Skoda Octavia Kombi für nur 16.848 €

Unser erstes Angebot des Skoda Octavia Kombi hat einen Kaufpreis von 16.848 €. Sie sparen 700 € bei einem Listenpreis von 17.548 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Skoda Octavia: 23.389 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Skoda Octavia auch für 23.389 € anbieten, statt bisher für 24.289 €. Der Rabatt von 900 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Octavia kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Skoda Octavia zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Skoda Octavia Kombi: Angebot Nr. 3 für 32.889 €

Momentan bieten wir den Skoda Octavia auch für 32.889 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.498 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 37.387 € liegt. Bei 12 % Ersparnis kann man die schicke Volkswagen-Tochter zu außerordentlich attraktiven Konditionen kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Octavia entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 304 € vor und eine Anzahlung von 6.500 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Skoda Octavia Kombi fahren!

Der Skoda Octavia Kombi wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Octavia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.