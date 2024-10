Toyota Auris: Erhältlich in vielen Varianten

Der Toyota Auris ist ist nicht nur ein Kleinwagen mit ihrer schnittigen Optik, sondern auch Aufgrund ihres guten Preis-/Leistungsverhältnisses ein geschätztes und gesuchtes Fahrzeug. Durch seine kompakte Form und seine Flexibilität ist er besonders im Großstadtdschungel bei jungen Autofahrern als Einsteigermodell beliebt. Durch die vielen Angebote mit Automatik oder manueller Schaltung und seinem geringen Verbrauch ist der Auris nahezu für jeden eine attraktive Option.

Der Toyota Auris gehört zu den festen Größen im Straßenbild. Diesen Status hat er sich auch zurecht erarbeitet, schließlich überzeugt der Auris mit seinen durchzugsstarken Motoren, ohne dabei zu durstig zu sein. Die gute Verarbeitung und die Materialien im Innenraum sind da ein weiteres Argument. Die umfangreiche Ausstattungsliste des Auris bietet für jeden etwas. Selbstverständlich kann die Limousine auch mit Automatik gefahren werden.

Besonders bekannt für ihr großzügiges Raumangebot sind Kombis. Sie sind als Allrounder bei nahezu allen Herstellern und allen Preisklassen im Angebot. Autos wie der Toyota Auris punkten mit viel Platz, guter Ausstattung, Sicherheit und hohem Fahrkomfort. Zusätzlich dazu sind sie mittlerweile mit vielen Antriebsvarianten erhältlich. Im Vergleich zu Limousinen sind Kombis als Neuwagen geringfügig kostspieliger, erweisen sich jedoch als Gebrauchtwagen beim Wiederverkauf als deutlich wertstabiler. Das gilt natürlich auch für den Toyota Auris.

Toyota Auris: 177 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Toyota Auris 90 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,2-Liter-Maschine 177 PS. Somit sind 210 km/h Spitze drin. Die Fortschrittlichkeit wird ebenfalls an der Verfügbarkeit von Hybrid (Elektro/Benzin) als Kraftstoffvariante deutlich. Bei uns auf auto.de finden Sie Ihren Toyota Auris zu unschlagbar günstigen Konditionen, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen. Kaufen und starten Sie jetzt.