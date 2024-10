Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid: Allrad-SUV mit vielen inneren Werten

Bei Land Rover Rover geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Land Rover Rover Range Rover Velar als Hybrid vor. Mit seiner starken Leistung von bis zu 404 PS schwebt der 1,79 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich wie ein bequemes Sofa über alle Unebenheiten. Im Jahr 2021 verlässt der Land Rover erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Das Fahrverhalten des SUV ist trotz des Sanftmuts dynamisch, die Lenkung gefällt mit Leichtgängigkeit und liefert trotzdem angenehm präzise Rückmeldungen über die Fahrbahnbeschaffenheit. Selbst die Bremsen sind gut dosierbar, nthalten sich jeder negativen Auffälligkeit und ruhen sich beim Rekuperieren kurzzeitig aus. So liefert der Land Rover Rover Range Rover Velar eine überzeugende Performance ab, die mit seinem Allrad natürlich eine zusätzlich Aufwertung erfährt.

Ist der Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid so sparsam wie ein Diesel?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Range Rover Velar startet mit einem Hybrid-Aggregat. Immerhin bis zu 404 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Er sprintet in 7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 200 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Hinzu kommen mindestens 365 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1200 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 700 Newtonmeter haben. Land Rover Rover Range Rover Velar gehört zu jenen Fahrzeugen, mit denen man auch als Benzin-Hybrid sparsam unterwegs sein kann. Durch die Kombination mit einem Elektromotor ist Land Rover Rover Hybrid zumindest rein rechnerisch sehr sparsam und verbraucht nur 2,3 Liter Benzin auf 100 Kilometern.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid?

Die Verarbeitung des Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Land Rover zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 3,72 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden mit 673 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.731 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Zum Rennwagen wird Land Rover Rover Range Rover Velar allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,79 Tonnen auf die Waage. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Acht-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für Land Rover Rover nicht erhältlich. Wer will, kauft sich einen Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wie kann man sich ein günstiges Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid Angebot sichern?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Land Rover Rover und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote anbieten können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid für nur 51.789 €

Unser erstes Angebot des Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 51.789 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Land Rover Range Rover Velar: 51.789 €

Unser zweites Angebot des Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid können wir für 51.789 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid: Bei uns für nur 51.189 € als echtes Schnäppchen zu haben

Momentan bieten wir den Land Rover Range Rover Velar auch für 51.189 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 55.189 € liegt. Bei 7 % Ersparnis kann man mit Land Rover Rover ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der Range Rover Velar entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Land Rover Range Rover Velar Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Range Rover Velar zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.