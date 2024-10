Neuwagen - begehrt wie nie

Welche Vorteile hat ein Neuwagen?

Sind Neuwagen besser für die Umwelt?

Wie sicher sind Neuwagen?

Wo kann ich einen günstigen Neuwagen kaufen?

Frisch aus dem Werk, alle selbst gewählten Extras an Bord und die volle Hersteller-Garantie über Jahre: Ein Neuwagen ist der Traum vieler Autofahrer. Im Jahr 2019 wurden über 3.6 Millionen Neuwagen in Deutschland zugelassen. Das sind 5% mehr als im Jahr 2018.und das nicht ohne Grund!Ganz nach Wunsch kannwerden. Zudem gilt die Garantie des Herstellers meist länger, als das bei gebrauchten Autos der Fall ist. Für das neue Traumauto müssen Interessierte allerdings tiefer in die Tasche greifen. Tageszulassungen, Reimporte und Kaufprämien können sich allerdings positiv auf den Preis auswirken. Ein Nachteil von Neuwagen kann der hohe Wertverlust sein, weswegen sich einige Käufer von vorne herein für einen Gebrauchtwagen entscheiden.Ein ganz wichtiger Punkt, der für den Kauf eines Neuwagen spricht, sind die. Gerade in der heutigen Zeit sind diese Werte wichtig für innerstädtische Fahrten. In der Regel stoßen neue Automobile weniger Kohlenwasserstoff sowie Strickstoff aus als ältere Modelle, was siemacht. Auch die KFZ-Steuer ist bei neueren Modellen vergleichsweise günstig. Gerade bei Diesel Motoren ist das Thema ein Problem. Hierbei werden nämlich pro Gramm CO2-Ausstoß, das über dem geltenden Grenzwert liegt, zusätzliche Steuern berechnet, die man sich mit denspart.Neuere Autos bieten ein, da sie den aktuellen gesetzlichen Vorschriften folgen. Seitens der Hersteller wird stetig an mehr Sicherheit geforscht und gearbeitet. Eine größere Knautschzone, stabilere Materialien, mehr Airbags und aussagekräftigere Tests - neue Autos werden immer sicherer. Ein neues Fahrzeug ist zudem mit einerausgestattet, die ein Gebrauchtwagen oft nicht mehr hat. Sollte ein Fahrzeugteil kaputt gehen, kann dieses sofort beim Händler oder Hersteller reklamiert und ausgetauscht werden. Ein weiterer Vorteil des Neuwagens ist ganz klar die individuelle Optik und Ausstattung, die der Käufer nach seinen Wünschen konfigurieren kann. Je nach Budget kann man sich sein Traumauto zusammenstellen.Wir haben eine riesige Auswahl an günstigen Neuwagen, aber auch Gebrauchtwagen . Wir können Ihnen- bis zu 40% können Sie sparen. Wenn Sie einen Neuwagen kaufen wollen, finden unsere Verkäufer das passende Modell für Sie und es wird Ihnen bis vor die Haustür geliefert. Egal ob SUV Limousine oder Kleinwagen - für jeden Geschmack ist etwas dabei.