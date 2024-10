Volkswagen ID.4 - 148 PS aus der Steckdose

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Volkswagen dem ID.4 zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Wolfsburger. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Die Baureihe wird seit 2021 gebaut. Der Volkswagen ID.4 verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Volkswagen ID.4 bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Volkswagen ID.4 handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Bietet der Volkswagen ID.4 gute Fahrleistungen?

Ein fast lautloser Elektro-Motor treibt den Wolfsburger an. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 148 PS beziehungsweise bis zu 204 PS. In flinken 11,4 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit manch einem Sportwagen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 160 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 220 Nm Drehmoment Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 425 Newtonmeter haben. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Volkswagen jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen ID.4 wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Liefert der Volkswagen ID.4 genügend Funktionalität im Alltag?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik. Mit 4,65 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Akkus unter dem Wagenboden mit 585 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.710 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Elektromotor von seiner Drehmoment-starken Seite und macht den 2,09 Tonnen schweren Wolfsburger durchaus flott. In Verbindung mit der Ein-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen nur mit Heckantrieb zu haben. Optional zum Frontantrieb ist der Volkswagen mit Allrad erhältlich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Volkswagen ID.4 aus?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Volkswagen auf Innovation und spendiert dem ID.4 zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Volkswagen ID.4 sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wie einfach kann man einen Volkswagen ID.4 im Internet kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Volkswagen ID.4 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den ID.4 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Volkswagen ID.4. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Volkswagen ID.4 Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Volkswagen ID.4 für nur 35.989 €

Unser erstes Angebot des Volkswagen ID.4 hat einen Kaufpreis von 35.989 €. Sie sparen 1.400 € bei einem Listenpreis von 37.389 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot des Volkswagen ID.4 für 37.989 €

Unser zweites Angebot des Volkswagen ID.4 können wir für 37.989 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.400 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 39.389 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Volkswagen ID.4 bis zu 3.900 € sparen

Dieser Volkswagen ID.4 ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 42.089 €. Man spart beachtliche 3.900 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 8 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 448 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 8.400 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Volkswagen ID.4

Der Volkswagen ID.4 wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den ID.4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.