Volkswagen Caddy Kombi: Kombi mit reichlich inneren Werten

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Kombi nicht wegzudenken. Volkswagen weiß eben, warum sie den Volkswagen Caddy Kombi nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Der Siegeszug des Volkswagen Caddy Kombi beginnt im Jahr 2010. Für das agile Vorankommen war der Volkswagen Caddy Kombi immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Volkswagen Caddy Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 4.130 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Volkswagen Caddy Kombi zustande?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Wolfsburger an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Volkswagen Caddy beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 75 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 170 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 105 PS. Er sprintet in 17,6 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 196 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 150 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 148 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 350 Newtonmeter haben. Volkswagen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Volkswagen für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 6,8 Litern an. Der Volkswagen Caddy fährt neben seinen Austattungsvarianten mit konventionellen Antrieben auch mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 8,1 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 181g pro 100 Kilometer.

Offeriert der Volkswagen Caddy Kombi viele Extras?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Start/Stop-Automatik, Navigationssystem, Servolenkung, Zentralverriegelung, Sitzheizung, Multifunktionslenkrad und Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Für das Gepäck gibt es 190 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 4.130 Liter werden. Das Gewicht von 1,79 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Volkswagen Caddy vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-DSG-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Caddy Kombi aus. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Volkswagen: Der Kombi wird aber auch optional mit 4Motion-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei Premium-Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Volkswagen Caddy Kombi?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Volkswagen Caddy Kombi beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Volkswagen Caddy Kombi ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Volkswagen Caddy Kombi wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man den Volkswagen Caddy Kombi günstig kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Volkswagen Caddy Kombi zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Volkswagen Caddy Kombi

Der Volkswagen Caddy Kombi für nur 30.289 €

Unser erstes Angebot des Volkswagen Caddy Kombi hat einen Kaufpreis von 30.289 €. Sie sparen 2.300 € bei einem Listenpreis von 32.589 €. Das sind satte 7 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Volkswagen Caddy Kombi: Günstige Alternativen mit 1.400 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Volkswagen Caddy auch für 35.989 € anbieten, statt bisher für 37.389 €. Der Preisnachlass von 1.400 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Caddy kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volkswagen Caddy zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Volkswagen Caddy Kombi bis zu 3.262 € sparen

Dieser Volkswagen Caddy Kombi ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.758 €. Man spart beachtliche 3.262 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 10 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 268 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 5.900 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Volkswagen Caddy Kombi: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Volkswagen Caddy Kombi wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Caddy zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.