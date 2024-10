Volkswagen Passat Limousine: Auftritt des schönen Wolfsburgers

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Volkswagen Passat Limousine viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit 2000 ist er nun schon auf dem Markt. Ohne Frage: Es ist ausreichend Leistung an Bord, die der Motor der Volkswagen Passat Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Wolfsburger umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den schicken Wolfsburger genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Volkswagen mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 2,8-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 101 PS beziehungsweise bis zu 193 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 12,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 238 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 191 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 148 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 370 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Der TSI zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 7,7 Litern. Wer mehr Power will, der muss 11,1 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Welche Komfortmerkmale hat die Volkswagen Passat Limousine?

Stufen- und Fließheck-Fans aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Viertürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Zentralverriegelung, Sitzheizung, Multifunktionslenkrad und Servolenkung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Volkswagen Passat ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der Volkswagen hat ein Ladevolumen von 475 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 800 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,7 Metern. Das Gewicht von 1,75 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Volkswagen Passat vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Vier-Stufen-DSG-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Die Kraft der Passat Limousine wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Volkswagen: Der Wolfsburger wird aber auch optional mit 4Motion-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Gilt Safety First auch für den Volkswagen Passat Limousine?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Volkswagen Passat Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Volkswagen Passat Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für die Volkswagen Passat Limousine?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Volkswagen bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Volkswagen Passat Limousine

Die Volkswagen Passat Limousine für nur 24.348 €

Wer sich für die Volkswagen Passat Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 24.348 € spart man 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.248 € liegt. Das ist ein Rabatt von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Unser zweites Angebot zum Kauf der Volkswagen Passat Limousine können wir für 30.589 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Volkswagen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Volkswagen Passat Limousine: Bei uns für lediglich 21.889 € besonders günstig

Momentan bieten wir den Volkswagen Passat auch für 21.889 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 800 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 22.689 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man mit dem Volkswagen ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Passat entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Volkswagen Passat Limousine fahren!

Die Volkswagen Passat Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Passat zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.