Der Volkswagen Golf GTI: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Als Volkswagen den Golf GTI vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2003 erstmals die Bühne betrat. Der Volkswagen Golf GTI ist erhältlich als Limousine. Insgesamt fährt der Volkswagen Golf GTI sich damit etwas sportlicher als manche Konkurrenzmodelle mit Selbstzünder. Die normale Fahrwerkseinstellung hingegen ist sehr komfortabel und lässt kaum Bodenwellen zum Fahrer durchdringen.

Beim Volkswagen Golf GTI mit 265 PS reißt der Riemen sofort an. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Aggregat, der seine Power über seinen Frontantrieb liefert. 250 km/h schafft die Limousine in der Spitze. In 7,2 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Volkswagen mitbringt. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 370 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Der Normverbrauch liegt bei 8,2 Litern auf Hundert Kilometer. Der Volkswagen Golf GTI bringt 1,8 Tonnen auf die Waage. Mit 4,26 Meter verfügt der Golf GTI über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 305 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 1305 Liter.

In Sachen Ausstattung lässt der Volkswagen Golf GTI keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS), LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht zusammen mit Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sechs-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 370 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Serienmäßig oder gegen Aufpreis bestellbaren Assistenz-Systeme wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent sollen Unfälle erst gar nicht geschehen lassen. ABS, ESP und Seitenairbag sind beim Volkswagen Golf GTI vorhanden.

