Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid: Auftritt des schicken Ingolstädter

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi A3 Sportback als Hybrid an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 204 PS schwebt die 2,07 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Im Jahr 2021 verlässt der Audi erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Ingolstädter fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Premium-Limousine wie dem Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich der neue Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die LED-Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Audi hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will der Deutsche zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Was sind die technischen Daten des Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid?

Ein Vierzylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 204 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 7,6 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 227 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 350 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1550 U/min zur Verfügung stehen. Auch im Segment der Hybrid-Limousinen (immerhin wiegt der Audi 1,64 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der A3 Sportback wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von wenigen Litern Benzin auf hundert Kilometern.

Liefert der Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid genügend Funktionalität im Alltag?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik sowie eine Start-Stop-Automatik. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.100 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,34 Metern. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 2,07 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sechs-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für den Audi nicht erhältlich. Serienmäßig wird der Audi A3 Sportback nur mit Frontantrieb angeboten.

Bringt Sie ein Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid sicher von A nach B?

Die Limousine bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der A3 Sportback gut aufgestellt. Umso größer trumpft der Ingolstädter dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS, ESP sowie Traktionskontrolle. Darüber hinaus sollen 6 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid mit ein.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Audi bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid für nur 25.889 €

Wer sich für den Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 25.889 € spart man 300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 26.189 € liegt. Das ist ein Rabatt von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid: Günstige Alternativen mit 1.100 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid können wir für 21.789 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.100 € zum Marktpreis von 22.889 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 5 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid bis zu 1.200 € sparen

Dieser Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 24.489 €. Man spart beachtliche 1.200 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 5 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid

Der Audi A3 Sportback Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A3 Sportback zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.