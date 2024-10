Der Audi A3 - Topleistung und einzigartiges Design

Der Audi A3 weiß zu überzeugen. Das Design der Limousine jedenfalls wirkt stimmig, elegant und legt damit einen klassentypischen Auftritt hin. Zuweilen lässt sich bei genauerer Betrachtung die attraktive Silhouette eines Coupés erkennen. Die Motorleistung (bis zu 310 PS PS), die gute Verarbeitung und die zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten machen den A3 zu einem begehrten und günstigen Fahrzeug. Besonders die Automatik überzeugt viele Autofahrer zum Kauf.

Viel Platz und ein ansprechendes, dynamisches Auftreten - das ist der Audi A3 Sportback. Auch Fahrkomfort und Sicherheit werden beim Kombi mindestens so groß geschrieben wie der Stauraum, den der A3 anzubieten hat, ganz gleich ob für die Insassen oder das Gepäck im Kofferraum. Die Verarbeitung ist auf überzeugenden Niveau und die genutzten Material zeugen von guter Qualität. Die Motoren überzeugen durch Leistung und Laufruhe und machen auch längere Strecken zu einer angenehmen Fahrt. Das die gut arbeitende Automatik daran ihren Teil trägt, muss schon fast nicht mehr erwähnt werden.

Der Audi A3 ist als Cabrio erhältlich. Bei einem Cabrio wie dem Audi A3, stehen Lifestyle und einem besonderen Fahrgefühl unter dem Himmel im Vordergrund. Der A3 trumpft mit ausgereifter Verdecktechnik auf, die die attraktive sportive Seitenlinie nicht schmälern und auch mit geschlossenem Dach eine gute Figur macht. Im Sommer ist beim offenen Fahren direkt die Sonne mit an Bord und lässt Urlaubsgefühle aufkommen. Der Audi A3 überzeugt mit seiner knackigen manuellen Schaltung, auch mit Automatik und in knalligen Farben ist das Cabrio erhältlich.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 310 PS PS: Der Audi A3

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Audi A3 90 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3,2-Liter-Maschine 310 PS PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Das Motorenangebot umfasst alle gängigen Antriebsvarianten von Benziner, Diesel wie auch Hybrid (Elektro/Benzin). Egal ob als Neuwagen, top-gepflegter Gebrauchter, bei auto.de finden Sie eine große Auswahl des Audi A3. Ein Grund mehr gleich anzufragen, ob Ihr A3 noch zu haben ist.