Der Kauf eines Audi Q7: Die richtige Entscheidung

SUVs erfreuen sich weiterhin immer größer werdender Beliebtheit. Der Q7 von Audi ist ein Fahrzeug, welches auf den hiesigen Straßen immer häufiger anzutreffen ist. Die erhöhte Sitzposition und die kraftvollen Motoren gehören zu den beliebten Kaufgründen. Auch die Ausstattung und der Reisekomfort bei langen Fahrten tun da ihr übriges.

Der Audi Q7 ist mit Allrad zu haben

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Audi Q7 204 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 6-Liter-Maschine 500 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Audi Q7 ist mit folgenden Antriebsvarianten erhältlich: Benziner, Diesel sowie Hybrid (Elektro/Diesel) stehen zum Kauf bereit. Bei auto.de finden Sie ihren Traum-Audi, sowohl als Neuwagen oder als top gepflegten Gebrauchten.