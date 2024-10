Seat Leon ST TGI: Attraktive Alternative

Modelle von Seat fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Seat hat die Optik des Leon ST etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Der Siegeszug des Seat Leon ST TGI beginnt im Jahr 2012. Für das agile Vorankommen war der Seat Leon ST TGI immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Seat Leon ST nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 1.365 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Bietet der Seat Leon ST TGI gute Fahrleistungen?

Der 1,4-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Immerhin bis zu 110 PS liefert der Antrieb als maximale Systemleistung ab. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Leon in 11 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 194 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 200 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Der Seat Leon ST TGI fährt mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 3,6 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Ausstoß von 96 g auf hundert Kilometern.

Liefert der Seat Leon ST TGI genügend Funktionalität im Alltag?

Fahrtechnisch kann der Spanier sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Seat Leon ST TGI Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Seat eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Die Platzverhältnisse im Leon sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 482 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.365 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,53 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,39 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Seat Leon vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Der Seat erfreut außerdem mit einer Sieben-Stufen-DSG-Automatik. Der Seat Leon wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Seat Leon ST TGI?

Die Ausstattung des Leon im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. ESP, Seitenairbags und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Seat Leon ST TGI beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Seat Leon ST TGI ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Seat Leon ST TGI wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie kann man sich ein günstiges Seat Leon ST TGI Angebot sichern?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Seat Leon ST TGI interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Seat per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Seat Leon ST TGI Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Seat Leon ST TGI für nur 18.749 €

Unser erstes Angebot des Seat Leon ST TGI hat einen Kaufpreis von 18.749 €. Sie sparen 200 € bei einem Listenpreis von 18.949 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Ein Leasing ist für dieses Seat-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Seat Leon ST TGI fahren!

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Seat Leon ST TGI genau ins Schwarze treffen.