Audi A1: Erhältlich in vielen Varianten

Durch seinen unverkennbaren Stil und dank seiner Präsenz gehört der Audi A1 zu jenen Limousinen, die sich deutlich von den anderen seiner Fahrzeugklasse unterscheidet. Der A1 ist außergewöhnlich. Das dynamische Handling erzeugt eine Performance, die den A1 zu einer überzeugenden Kaufoption machen, insbesondere die Automatik gefällt vielen Kunden. Die Benziner und die Diesel machen den Audi A1 zu einem atemberaubendes Fahrerlebnis.

Der Kombi des Audi A1 ist ein Sinnbild für Raum, Komfort und Fahrsicherheit auf höchstem Niveau. Das Raumwunder von Audi punktet nicht nur mit seinem sparsamen Motor, sondern auch mit einer ansprechenden Verarbeitung auf hohem Niveau, dank der ausgewählten Materialen mit angenehmer Haptik. Der Audi A1 Kombi überzeugt rundum als perfekter Allround für die ganze Familie und ist stets ein zuverlässiger Begleiter, egal ob im Stadtverkehr oder auf Langstrecken.

82 PS oder 192 PS PS - Das ist die Frage beim Audi A1

Das Leistungsspektrum des Audi A1 beginnt mit einem 2-Liter-Motor mit 82 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2-Liter-Aggregat mit 192 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 234 km/h sorgt. An konventionellen Antrieben bietet Audi Benziner und Diesel. Der Audi A1 hat sich über die Jahre hinweg einen gewissen Status erarbeitet und ist sowohl als Neuwagen wie auch als Gebrauchter sehr gefragt. Bei auto.de finden Sie mit nur wenigen Klicks Ihren A1 und das zu günstigen Konditionen.