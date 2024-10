Peugeot Partner Electric: Der Löwe seht für Fortschrift

Bei Peugeot geht es spannend zu, denn jetzt geht der Transporter Peugeot Partner als Elektroauto an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von satten 109 PS schwebt derTransporter kompetent von Einsatzort zu Einsatzort. Seit 2002 ist er nun schon auf dem Markt. Auch ein modernes Lastentier wie der Peugeot Partner Electric muss sich den Anforderungen der Zeit anpassen. Die Ingenieure von Peugeot lassen sich auch immer wieder neue Ideen einfallen, um den Stauraum noch effektiver ausnutzen zu können. Auch beim Design hat sich einiges getan. Peugeot Partner Electric oder häßliches Entlein? Das geht schon länger nicht mehr mit dem multifunktionalen Transporter zusammen. Der Partner nutzt alle Möglickeiten aus, um eine überzeugende Symbiose aus hohem Nutzwert und schickem Kleid abzuliefern.

Was sind die technischen Daten des Peugeot Partner Electric?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Löwen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,1 Liter Hubraum und zylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 51 PS auf 109 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Peugeot jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen Partner Electric wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Welche Komfortmerkmale hat der Peugeot Partner Electric?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Partner zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Sitzheizung, Servolenkung bis Bluetooth-Schnittstelle alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Peugeot eben. Die Platzverhältnisse im Partner sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 625 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 2.800 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des Transporters als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Die Motorleistung wird von einer EAT8-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Der Peugeot Partner wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Peugeot Partner Electric?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Peugeot Partner Electric macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Peugeot Partner Electric gelangen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Peugeot Partner kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Partner finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Peugeot Partner Electric. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Peugeot Partner Electric: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Peugeot Partner Electric für nur 34.189 €

Wer sich für den Peugeot Partner Electric entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 34.189 € spart man 7.826 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 42.015 € liegt. Das ist ein Rabatt von 19 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Partner können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 6.800 €, einer Rate von 335 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Transporter günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Günstiger ist der Peugeot Partner Electric nicht zu haben

Einist für dieses Peugeot-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der Partner entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Peugeot Partner Electric wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Partner zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.