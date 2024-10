Peugeot Partner: Praktischer Alleskönner

Bei Peugeot geht es spannend zu, denn jetzt gehen der Transporter, sowie der Kleinwagen Peugeot Partner als KleinwagenBenziner an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von bis zu 109 PS schwebt dieTransporter, Kleinwagen kompetent von Einsatzort zu Einsatzort. Der Kauf eines Peugeot Partner lohnt sich! Er ist das perfekte Auto für die Stadt, denn neben einem großen Platzangebot im Innenraum, bietet er kleine Außenmaße und einen erstaunlichen Wendekreis. Der geringe Radstand und der Motor mit Frontantrieb lassen den Löwen nur so durch die Stadt flitzen. Die gut einsehbaren Front- und Heckschürzen erhöhen seine Manövrierfähigkeit. Seit 2002 ist er nun schon auf dem Markt. Mit seiner Fahrzeuglänge ist er gut positioniert, um im Kleinwagen-Segment anzukommen. Die Karosserie des Peugeot Partner wirkt modern und agil, was ihn ungemein attraktiv macht. Peugeot hält weiterhin an seinem Kleinwagenprogramm fest, wohlwissend, dass hierzulande die SUVs weiter boomen und die Stastitiken bei Neuwagenzulassungen anführen. Bei jungen Menschen sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch stets gefragt. Gleichwohl bleibt es eine Herausforderung. Dennoch: das optisch ausgewogene Fahrzeugkonzept mag dafür auch ein Grund sein. Die Proportionen stimmen und machen diesen Stadtflitzer zum Überlebenskämpfer in der Großstadt. Obwohl der Partner eher als Kleinwagen bekannt ist, gab es früher mal bei einigen Baureihen auch Modelle als Kleintransporter. Auch ein modernes Lastentier wie der Peugeot Partner muss sich den Anforderungen der Zeit anpassen. Die Ingenieure von Peugeot lassen sich auch immer wieder neue Ideen einfallen, um den Stauraum noch effektiver nutzen zu können. Auch beim Design hat sich einiges getan. Peugeot Partner oder häßliches Entlein? Das passt schon länger nicht mehr mit dem multifunktionalen Transporter zusammen. Der Partner nutzt als Kleintransporter alle Möglickeiten aus, um eine überzeugende Symbiose aus hohem Nutzwert und schickem Kleid abzuliefern.

Welche Fahrleistungen hat ein flinker Stadtflitzer wie der Peugeot Partner?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,1-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Peugeot Partner beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 58 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 90 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 109 PS. Der Peugeot Partner fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Transporter oder den Kleinwagen nicht vorgesehen. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 7,9 Liter pro 100 Kilometer.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Peugeot Partner?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Sitzheizung, eine Servolenkung un eine Bluetooth-Schnittstelle und viele Features mehr Einzug gehalten. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 2.800 Liter erweitert werden. Das manuelle Fünfgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Peugeot Partner zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Kraft des Partner wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Peugeot Partner?

Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Peugeot Partner ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Peugeot Partner?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Peugeot bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: Peugeot Partner günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Peugeot Partner für nur 24.358 €

Wer sich für den Peugeot Partner entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 24.358 € spart man 6.525 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 30.883 € liegt. Das ist ein Rabatt von 21 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Partner können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 4.800 €, einer Rate von 227 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Transporter und der Kleinwagen günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Peugeot Partner: Günstige Alternativen mit 7.393 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Peugeot Partner auch für 24.358 € anbieten, statt bisher für 31.751 €. Der Preisnachlass von 7.393 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Partner kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 4.800 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 221 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Peugeot Partner zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Peugeot Partner: Bei uns für nur 24.358 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser Peugeot Partner ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 24.358 €. Man spart beachtliche 7.836 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 24 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 217 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 4.800 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Peugeot Partner

Der Peugeot Partner überzeugt auf ganzer Linie. Der Kleinwagen trägt deutlich sportlichere Formen und Proportionen, bietet konkurrenzlose Sicherheit ab Werk und der verbesserte macht jetzt sogar richtig Spaß.