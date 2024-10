Der BMW 428 - Topleistung und einzigartiges Design

BMW bringt 2013 die neue Generation seines beliebten 428 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Cabrio ein frisches Auftreten zu verleihen. Der BMW 428: Verfügbar als Cabrio oder wahlweise als Coupé.

Der Motor brummelt so angenehm vor sich hin, wie es letztlich nur ein Vierzylinder kann. Wir bezeugen dieser langsam vom Aussterben bedrohten Gattung trotz ihres Verbrauchs an dieser Stelle allen Respekt, zumal sowohl der Motor wie auch das gesamte Cabrio nicht zu Geschwindigkeitsorgien animiert. Vielmehr gibt man als Fahrer im BMW 428 Cabrio vor allem bei geöffnetem Dach gerne den Gentlemen-Driver, der die aufmüpfigen Jungfahrer mit souveränem Lächeln vorbeiwinkt.

Mit einem BMW 428 zu fahren bedeutet in Schönheit zu fahren und von einem gewissen Etwas umgeben zu sein, dass so mancher schnöden Fahrmaschine abgeht. Das Coupé von BMW legt hinsichtlich Optik, Fahrvergnügen und Ausstattungsvielfalt einiges für seine Interessenten bereit - und noch einiges drauf.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 245 PS bis 245 PS. Unserer Geheimtipp ist der BMW 428 mit seinem 2,0-Liter-Motor. 250 Stundenkilometern können maximal gefahren werden. Der 100er-Sprint ist in 6,5 Sekunden absolviert. Die Maximalleistung steht bei 1250 U/min an, das maximale Drehmoment von 350 Nm sorgt für Drehfreude. Der Normverbrauch liegt bei 6,8 Litern auf Hundert Kilometer. 1,83 Tonnen beträgt das Leergewicht des 4er. Die Alltagstauglichkeit bleibt gewährleistet bei einem 370 Liter fassenden Gepäckabteil.

Die vielen Vorteile des BMW 428

Der BMW 428 bringt Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Xenon-Scheinwerfer mit. Den 428 gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Durch die präzise Acht-Gang-Automatik hängt der BMW gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Das Cabrio wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten.. Zur Ausstattung gehören beim BMW 428 ABS, ESP und Seitenairbag dazu.

Noch auf der Suche nach Ihrem BMW 428 Traumwagen?

