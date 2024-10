BMW 635 Gran Coupé: Luxus-Coupé mit reichlich inneren Werten

Es gibt viele gute Gründe, die für einen BMW 635 sprechen. Beim BMW 6er Gran Coupé ist es die Mischung, die aus ungestümer Kraft und bequemen Interieur alltagstauglichen Langstreckenkomfort bescheren. Die Neuauflage des Sportwagens ist weiterhin als Coupé erhältlich. Seit 2003 ist er nun schon auf dem Markt. Der schicke Bayer beschleunigt mit Leichtigkeit, hängt ausgezeichnet am Gas, gibt sich aber auf Wunsch auch ganz zahm: Dahinbummeln im hohen Gang ist mit dem Coupe gar kein Problem, ebenso wenig wie blitzschnelles Zurückschalten und blitzartige Überholvorgänge auf der anderen Seite. Dazu tragen die erfreulich kurzen und knackigen Schaltwege bei. Die sportlich-harte Federung ist sicher nicht jedermanns Sache, gehört aber einfach zum Fahrerlebnis dazu: Sehr schnelle Kurvenfahrten und plötzliches Ausweichen bei hohem Tempo bereiten dem 635 auch dank der präzisen Lenkung keine Probleme. SUV-verwöhnte Passagiere könnten wegen der geringen Höhe des Wagens mit dem Ein- und Aussteigen erst einmal ihre Probleme haben, aber hier geht es schließlich um einen Sportwagen. Er steht für eine Extra-Portion Adrenalin auf Rädern: flach, breit, direkt.

Wieviel Technik bietet das BMW 635 Gran Coupé?

Ein 3,0-Liter-Sechszylinder treibt den Münchner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der BMW 635 beim Fahren. Schon mit dem 286 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Er sprintet in 6,3 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 580 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1750 U/min zur Verfügung stehen. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im BMW 635 Gran Coupé?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Zweitürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Bluetooth-Schnittstelle, USB-Anschluss, Servolenkung und 3-Zonen-Klimaautomatik serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der BMW 635 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Für das Gepäck gibt es 450 Liter Platz. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,86 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der BMW 635 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik. BMW schwört beim 635 auf den Heckantrieb. Andere Antriebsformen gibt es nicht.

Was gibt es beim BMW 6er Gran Coupé in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Das BMW 635 Gran Coupé wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 635 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.