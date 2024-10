BMW 440: Jetzt bei auto.de erhältlich

Diese Baureihe des BMW 440 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2013 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Auf auto.de finden Sie den BMW 440 in folgenden Varianten: Als Cabrio oder auch als Coupé.

Es sind schnelle Autos, die aber auch durchaus zum Cruisen gedacht sind - was in einem Cabrio noch besser funktionieren kann als in einem geschlossenen Coupé. Der BMW 440 gehört also zu jenen Cabriolets, die sich nach einem sommerlichen Regenschauer während der Durchfahrt eines Autobahn-Parkplatzes problemlos und schnell den Blick gen Himmel freilegen. Wenn das Dach dann anschließend komplett unter dem Deckel verschwunden ist und der Fahrtwind hereinzischt, oder wenn man gelassen über die Boulevard bummelt und warme Sommerluft genießt, dann ist das Autofahren pur.

Mögen auch die SUV die Bestseller sein: Ein BMW 440 ist ein Fahrzeug mit Herzblut. Die typische Silhouette ist sofort erkennbar. Die Leistung ist auf 326 PS angehoben und begeistert in jeder Lebenslage. Beim Tritt auf das rechte Pedal schnellt die Drehzahl nach einem winzigen, kaum spürbaren Sekunden-Bruchteil auf knapp 1380 Touren. Ab dort schießt der der 440 nach vorne und malträtiert die Magennerven, wie man es eigentlich nur noch Sportwagen der Luxusklasse zutraut. Ein kräftiges Drehmoment von 450 Newtonmetern treibt das Coupé mit Leichtigkeit voran. Das alles passiert unter sehr präsentem, mittelfrequentem Röhren. Genauso problemlos wandelt sich der BMW zum Gran Turismo, wenn der Fahrer es auf Langstrecke eher gelassen angehen möchte.

326 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Momentan gibt es den BMW 440 mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. 250 km/h können maximal gefahren werden. Der 100er-Sprint ist in 5,4 Sekunden absolviert. Nicht nur durch die 450 Newtonmeter Drehmoment steht der 4er gut da, sondern auch beim Sound. Der BMW kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 7,7 Litern und einem CO2-Ausstoß von 179 g/Km. Der 440 wiegt 1,83 Tonnen. Der Kofferraum fasst 220 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der 440 geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,64 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 370 Liter.

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des BMW 440. Ebenso Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer machen das Cabrio zu einem attraktiven Kaufangebot. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Die Acht-Stufen-Automatik arbeitet ohne zum Nachteil ins Gewicht zu fallen, ganz im Gegenteil: Sie schaltet schnell, sauber und präzise. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Und wenn auf einem BMW 440 Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert.. Der Fahrer des BMW 440 erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS und ESP.

