Bereits das Design des BMW 218 Gran Tourer betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Auf auto.de finden Sie den BMW 218 Gran Tourer in folgenden Varianten:.

150 PS stehen bereit für den Fahrer. Das Werk bietet 2,0 Liter Hubraum für den 218 Gran Tourer an. 207 Stundenkilometern schafft in der Spitze. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 9,8 Sekunden ist der BMW 218 Gran Tourer auf Tempo 100. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (330 Nm ab 1750/min) bringt der BMW 218 Gran Tourer die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Der Verbrauch von 5,5 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. Der BMW 218 Gran Tourer bringt 1,8 Tonnen auf die Waage. Im Kofferraum bleibt Raum für 645 Liter, der sich bis auf knapp 1905 Liter erweitern lässt.

In Sachen Ausstattung lässt der BMW 218 Gran Tourer keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Sitzheizung zusammen mit 2-Zonen-Klimaautomatik selbstverständlich serienmäßig an Bord. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Sechs-Stufen-Automatik zu haben. Besonders punktet hier der 218 Gran Tourer mit sein Allrad. Der BMW 218 Gran Tourer verfügt über ein Frontantrieb. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim BMW 218 Gran Tourer alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS

Holen Sie sich jetzt ein unverbindliches Angebot für den BMW 218 Gran Tourer bei auto.de. Bei uns finden Sie die besten Angebote für Neu- und Gebrauchtwagen. Jetzt zugreifen!