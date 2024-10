Audi A6 Limousine glänzt mit Power und Extravaganz

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Audi A6 Limousine viel Reisekomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Seit 1997 ist er nun schon auf dem Markt. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,83 Metern ist der A6 ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Audi sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Audi A6 Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Audi-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Kann die mit Benzin befeuerte Audi A6 Limousine mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der A6 mit einem 1,8-Liter-Motor. Immerhin bis zu 299 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 110 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Audi. Er sprintet in 10,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 203 km/h. Der Motor hat 195 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1400 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 9 bis zu 13,2 Litern Benzin rechnen.

Ist der Innenraum der Audi A6 Limousine ausgewogen und innovativ?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaautomatik. Für das Gepäck gibt es 435 Liter Platz. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell A6 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Audi vor allem als Limousine aus. Die Motorleistung wird von einer Vier-Stufen-S-Tronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der A6 Limousine aus. Aber wer will, sucht sich einen Audi A6 Limousine mit Quattro-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Audi A6 Limousine?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Audi A6 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Audi A6 Limousine?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt Audi A6 Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Audi A6 Limousine für nur 44.589 €

Unser erstes Angebot der Audi A6 Limousine hat einen Kaufpreis von 44.589 €. Sie sparen 2.300 € bei einem Listenpreis von 46.889 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir die Audi A6 Limousine mit 460 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 8.900 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Audi A6 Limousine: Günstige Alternativen mit 600 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi A6 auch für 67.589 € anbieten, statt bisher für 68.189 €. Der Preisnachlass von 600 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim A6 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 13.500 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 703 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi A6 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Audi A6 Limousine: Bei uns für nur 42.289 € als echtes Schnäppchen zu haben

Aktuell bieten wir den Audi A6 auch für 42.289 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 43.889 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter sehr günstig erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A6 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 436 € vor und eine Anzahlung von 8.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Audi A6 Limousine sichern!

Die Audi A6 Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A6 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.