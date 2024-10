Kia Niro Hybrid: SUV mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Kia Niro Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Markteinführung war vor fünf Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Kia SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Kia Niro Hybrid, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Frontantrieb, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Welche Leistungsdaten liefert der Kia Niro Hybrid?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Satte Pluspunkte sammelt der Kia Niro beim Fahren. Schon mit dem 141 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 11,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 172 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Koreaner aber immerhin schon 162 km/h. Hinzu kommen mindestens 265 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1000 U/min. Auch im Segment der Hybrid-SUVs (immerhin wiegt der dicke Kia 1,81 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der Niro wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von wenigen Litern Benzin auf hundert Kilometern.

Wie komfortabel ist man im Kia Niro Hybrid unterwegs?

Die Verarbeitung des Kia Niro Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Kia zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Für das Gepäck gibt es 324 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.425 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell Niro aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-DCT-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Standardmäßig wird der Kia Niro nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Kia Niro Hybrid?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Kia Niro Hybrid sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Kia Niro Hybrid kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Kia Niro Hybrid fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Kia Niro Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Kia per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Kia Niro Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Kia Niro Hybrid für nur 19.448 €

Wer sich für den Kia Niro Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 19.448 € spart man 2.701 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 22.149 € liegt. Das ist ein Rabatt von 12 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Kia Niro: 15.748 €

Unser zweites Angebot des Kia Niro Hybrid können wir für 15.748 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 700 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 16.448 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 4 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Dieser Kia Niro Hybrid ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 41.349 €. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 427 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 8.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Kia Niro Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Kia Niro Hybrid wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Niro zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.