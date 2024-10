Das Kia Niro SUV bringt einen gekonnt vorwärts

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Kia Niro SUV Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Kia Niro, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Kia, ist eine Baureihe, die sich seit fünf Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2016 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor fünf Jahren war der Niro ohne Frage eine Bereicherung im Segment der Crossover-SUVs. Als eines der robusten Modelle von Kia erntet der Niro bereits seit seiner Weltpremiere wahre Begeisterungsstürme. Von Beginn an ist das SUV ein Erfolgsmodell, das sich schnell als eines der bei uns gefragtesten Offroad-Fahrzeuge gemausert hat, und für jeden Anspruch das richtige Gesamtpaket bietet. Dank seines Antriebes lässt sich das Fahrzeug auch bei schwierigen Straßenverhältnissen und im leichten Gelände sicher bewegen.

Macht das Kia Niro SUV mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein robuster Motor treibt den Koreaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Kia Niro beim Fahren. Schon mit dem 141 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 11,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 172 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 162 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 265 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1000 U/min zur Verfügung stehen. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Welche Ausstattung besitzt das Kia Niro SUV?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik. Für das Gepäck gibt es 324 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.425 Liter werden. Zum Rennwagen wird der Kia Niro allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,81 Tonnen auf die Waage. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Sechs-Stufen-DCT-Automatik ausgeliefert. Serienmäßig wird der Kia Niro nur mit Frontantrieb angeboten.

Nimmt man im Kia Niro SUV sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Kia Niro SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für das Kia Niro SUV?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Kia bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Vergleichsangebote für das Kia Niro SUV: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Das Kia Niro SUV für nur 19.448 €

Unser erstes Angebot des Kia Niro SUV hat einen Kaufpreis von 19.448 €. Sie sparen 2.701 € bei einem Listenpreis von 22.149 €. Das sind satte 12 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Kia Niro: 15.748 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Kia Niro auch für 15.748 € anbieten, statt bisher für 16.448 €. Der Preisnachlass von 700 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Niro kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Kia Niro zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Derzeit bieten wir den Kia Niro auch für 41.349 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der Niro entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 427 € vor und eine Anzahlung von 8.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Kia Niro SUV: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Das Kia Niro SUV wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Niro zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.