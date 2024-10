Mercedes-Benz CLA 220: Jetzt bei auto.de erhältlich

Mercedes-Benz bringt 2013 die neue Generation seines beliebten CLA 220 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, der Limousine ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Mercedes-Benz CLA 220: Verfügbar als Limousine. Einen Mittelweg zwischen Limousine und Coupé haben die Mercedes-Benz-Entwickler bei den Fahreigenschaften beim CLA 220 gewählt. Nicht zu hart, aber auch nicht schwammig ausgelegt, schluckt das Fahrwerk des CLA 220 die meisten Unebenheiten klaglos. Bei schnellen Kurvenfahrten war er im Test nicht aus der Ruhe zu bringen. Trotz der Coupé-Architektur: Der Wagen ist eine Limousine mit hoher Praxistauglichkeit, wie der Test beweist. Mitfahrer im Fond steigen bequem ein, haben reichlich Platz und auch die Größeren stoßen nicht am Fahrzeughimmel an.

Der Antrieb leistet 184 PS. Das Werk bietet 2,1 Liter Hubraum für den CLA 220 an. 240 km/h schafft die Limousine in der Spitze. Weniger als 8,2 Sekunden vergehen laut Hersteller bis Tempo 100, wobei die Automatik auch bei verhaltener Gaspedalbewegung spürbare Schaltpausen zulässt, die aber nicht störend wirken. Der Mercedes-Benz schickt akustisch sehr dezent seine 350 Newtonmeter Drehmoment auf die Strasse. Der Normverbrauch liegt bei 6,5 Litern auf Hundert Kilometer. Der Mercedes-Benz CLA 220 bringt 1,78 Tonnen auf die Waage. 4,64 Meter streckt sich der Mercedes-Benz in die Länge.

Die vielen Vorteile des Mercedes-Benz CLA 220

In Sachen Ausstattung lässt der Mercedes-Benz CLA 220 keine Wünsche offen. So sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer zusammen mit Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Sieben-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe verantwortlich. Die Limousine wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten. Der Mercedes-Benz CLA 220 verfügt über ein Frontantrieb. Helfersysteme wie ABS, ESP und Seitenairbag halten das Fahrzeug auf Kurs.

