Als Mercedes-Benz den S 65 AMG vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2014 erstmals die Bühne betrat. Der Mercedes-Benz S 65 AMG kann als Cabrio und Coupé geordert werden.

Jedem S-Klasse Coupé wohnt von der ersten Zeichnung an auch schon das Cabriolet inne. Die Änderungen an der bullig-breiten Karosserie und den großen Rädern mit Mischbereifung beschränken sich also aufs Dach und auf Dinge, die unter der sportlichen Haut im Verborgenen für mehr Steifigkeit und einen besseren Überrollschutz sorgen. Das Mehrgewicht neuer und schwerer Ausstattung konnten die Karosseriebauer mit Leichtbaumaßnahmen ausgleichen.

Der Mercedes-Benz S 65 AMG trägt das aufreizendste Kleid und bietet ein komfortables oder dynamisches Fahrverhalten. Dazu kommt ein Innenraum, der an eleganter Wohnlichkeit schwer zu überbieten ist. Der Motor spielt dem fabelhaften Sport-Coupé genau das zu, was seine Disziplin ist. Der Zugewinn an Fahrfreude ist im Vergleich zur Konkurrenz enorm.

630 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Mit dem 6,0-Liter-Benziner zeigt sich der S 65 AMG deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mercedes-Benz S 65 AMG mit Bravour. Leistet mit 6,0 Litern Hubraum und 630 PS und 1000 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 4,1 Sekunden. Die Maximalleistung steht bei 2300 U/min an, das maximale Drehmoment von 1000 Nm sorgt für Drehfreude. Der Verbrauch hält sich mit 11,9 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. 1,91 Tonnen beträgt das Leergewicht der S-Klasse. Mit 5,04 Meter ist der S 65 AMG in Sachen Länge Klassenprimus.

In Sachen Ausstattung lässt der Mercedes-Benz S 65 AMG keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik zusammen mit LED-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Sieben-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten.. ABS und ESP sind beim Mercedes-Benz S 65 AMG vorhanden.

