Skoda Fabia Limousine: Schicke Schale mit modernem Technik-Kern

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Skoda Fabia Limousine viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Markteinführung war vor einundzwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Die Skoda Fabia Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Skoda eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie auch die knackige Schaltung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Bietet die Skoda Fabia Limousine gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Fabia mit einem 1,2-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 77 PS auf 131 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Die 19 Sekunden, die der Skoda dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Fabia nur 9,5 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Mit 206 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht die Volkswagen-Tochter aber immerhin schon 151 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 106 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4400 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 310 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4400 U/min. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 7,9 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4.

Wie bequem reist man im Skoda Fabia Limousine?

Die Verarbeitung der Skoda Fabia Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Skoda zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,23 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,65 Tonnen schweren Volkswagen-Tochter durchaus flott. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Kombination mit dem optionalen und engagierten DSG-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Standardmäßig wird der Skoda Fabia nur mit Frontantrieb angeboten.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Skoda Fabia Limousine?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Skoda Fabia Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Skoda Fabia Limousine gelangen?

Auf auto.de die Kompakt-Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Skoda Fabia Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für die Skoda Fabia Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Skoda Fabia Limousine für nur 14.230 €

Unser erstes Angebot der Skoda Fabia Limousine hat einen Kaufpreis von 14.230 €. Sie sparen 1.159 € bei einem Listenpreis von 15.389 €. Das sind satte 8 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Skoda Fabia Limousine: Günstige Alternativen mit 600 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Skoda Fabia auch für 15.889 € anbieten, statt bisher für 16.489 €. Der Rabatt von 600 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Fabia kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Skoda Fabia zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Skoda Fabia Limousine: Bei uns für nur 17.289 € als echtes Schnäppchen zu haben

Diese Skoda Fabia Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 17.289 €. Man spart beachtliche 700 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Skoda Fabia Limousine zu

Die Skoda Fabia Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Fabia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.