Der Honda Civic: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Sportliche Linien kombiniert zusammen mit einer eleganten Limousine. Das Resultat überzeugt durch Stil und viel Platz. Der Honda Civic versteht es mühelos ein großes Versprechen einzulösen. Die Optische Anziehungskraft ist spürbar. Auch die Verarbeitung, Materialien überzeugen zu einer Kaufentscheidung. Die Automatik stellt ein zusätzliches Plus für das Fahrerlebnis dar. Die Motoren des Civic sind knackig, gilt für Benziner wie auch Diesel, und halten ihren Verbrach dennoch im Zaum.

Viel Platz und ein ansprechendes, dynamisches Auftreten - das ist der Honda Civic Kombi. Auch Fahrkomfort und Sicherheit werden beim Kombi mindestens so groß geschrieben wie der Stauraum, den der Civic anzubieten hat, ganz gleich ob für die Insassen oder das Gepäck im Kofferraum. Die Verarbeitung ist auf überzeugenden Niveau und die genutzten Material zeugen von guter Qualität. Die Motoren überzeugen durch Leistung und Laufruhe und machen auch längere Strecken zu einer angenehmen Fahrt. Das die gut arbeitende Automatik daran ihren Teil trägt, muss schon fast nicht mehr erwähnt werden.

Der Honda Civic mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Coupés wie der Honda Civic ziehen wegen ihrer eleganten Formensprache alle Blicke auf sich und sorgen wegen ihren sportlichen Fahrleistungen zusätzlich für Freude hinterm Steuer. Die gute Fahrwerksabstimmung und ein kraftvoller Motor ermöglichen fahrtechnische Spitzenwerte. Mit diesem automobilen Beau lässt es sich angenehm cruisen, aber auch flotte Kurvenfahrten werden mit dem Civic zum Erlebnis. Egal ob ein Benziner oder ein Diesel, mit klassische Automatik oder mit manuell, ein Honda Civic ist immer eine gute Entscheidung.

Ein besonders für Gewerbetreibende ist ein Van ein interessanter Fahrzeugtyp. In Fahrzeugen wie dem Honda Civic lassen sich Transportgüter und Werkzeuge problemlos verstauen. Das flexible Platzangebot des Civic wird immer häufiger auch von Familien geschätzt. Bei Ausflügen und Urlauben muss sich dabei um ausreichenden Raum für Insassen und Gepäck nicht gesorgt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet dieses Fahrzeugtyps ist die Beförderung von Menschen mit Behinderung. Da Vans genug Fläche bieten, ist ein behindertengerechter Ausbau meist relativ problemlos möglich.

Die vielen Vorteile des Honda Civic

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Honda Civic 45 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,2-Liter-Maschine 320 PS PS. Somit sind 272 km/h Spitze drin. Mittlerweile sind selbst für den Civic moderne Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) verfügbar und zum Kauf erhältlich, ohne dabei den Fahrspaß auf der Strecke zu lassen. Egal ob als Gebrauchtwagen, Neuwagen, Jahreswagen oder Vorführwagen bei auto.de finden Sie mühelos ihren Traum-Honda zu unschlagbar günstigen Konditionen. Sie sind nur noch wenige Klicks von ihrem neuen Traumauto entfernt.