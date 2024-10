Der Fiat 500L Urban überzeugt auf ganzer Linie

Mit dem 500 landete Fiat 2012 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der Fiat 500L Urban: Verfügbar als.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des Fiat 500L Urban ist mittlerweile auf potente 120 PS angestiegen. Das Werk bietet 1,6 Liter Hubraum für den 500L Urban an. 189 km/h sind maximal drin. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 14,8 Sekunden. Die Maximalleistung steht bei 4500 U/min an, das maximale Drehmoment von 320 Nm sorgt für Drehfreude. Der Normverbrauch liegt bei 6,9 Litern auf Hundert Kilometer. Der Fiat 500L Urban bringt 1,78 Tonnen auf die Waage. Mit dem 4,24 Meter langen, gestreckt erscheinenden 500L Urban haben sich die Außenmaße geändert. Hinter der Kofferraumluke warten von bis zu 330 Liter Stauraum für Lastgut fast jeder Coleur. Der Schein trügt nicht: Im Vergleich zum Vorgänger ist der aktuelle Fiat 500L Urban tatsächlich länger und breiter, dabei aber auch etwas flacher geworden.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 120 PS: Der Fiat 500L Urban

In Sachen Ausstattung lässt der Fiat 500L Urban keine Wünsche offen. So sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage zusammen mit Tagfahrlicht LED selbstverständlich serienmäßig an Bord. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Das Schalten übernimmt die Fünf-Gang-Automatik. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 320 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Fiat 500L Urban alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. ABS sind beim Fiat 500L Urban vorhanden.

der Fiat 500L Urban hat es Ihnen angetan?

