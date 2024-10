Volvo V60 Cross Country: Das Raumwunder

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Volvo V60 Cross Country das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der V60 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Volvo durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Im Jahr 2015 verlässt der Volvo erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Bei Volvo sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Volvo V60 Cross Country ist durch und durch ein Volvo, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, dasbis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Welche Leistungsdaten liefert der Volvo V60 Cross Country?

Ein robuster Motor treibt den Schweden an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,0 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 95 PS auf 245 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der agile und drehfreudige Motor lässt den V60 in 9,1 beziehungsweise 6,4 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 230 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 205 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 350 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1500 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 440 Newtonmeter haben. Der Volvo V60 fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Kombi nicht vorgesehen. Beim Basis-Benziner kommt man auf einen akzeptablen Verbrauchtswert von 6,1 Litern auf 100 Kilometer. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 7,4 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Wie komfortabel ist man im Volvo V60 Cross Country unterwegs?

Ab Werk besitzen die V60-Modelle eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Mit 4,64 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,87 Tonnen schweren Schwede durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Geartronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Kombi liefert. Standardmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Optional zum Frontantrieb ist der Schwede außerdem mit AWD-Allrad erhältlich.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Volvo V60 Cross Country?

ABS trägt seinen Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Volvo V60 Cross Country sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Volvo V60 Cross Country kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man den Volvo V60 Cross Country günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt Volvo V60 Cross Country Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Volvo V60 Cross Country für nur 70.649 €

Wer sich für den Volvo V60 Cross Country interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 70.649 € spart man 12.599 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 83.248 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 15 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den V60 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 14.100 €, einer Rate von 950 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Volvo V60 Cross Country: Günstige Alternativen mit 1.200 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Volvo V60 auch für 33.549 € anbieten, statt bisher für 34.749 €. Der Rabatt von 1.200 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim V60 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volvo V60 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Volvo V60 Cross Country bis zu 14.449 € sparen

Dieser Volvo V60 Cross Country ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 60.849 €. Man spart beachtliche 14.449 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 799 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 12.100 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Volvo V60 Cross Country

Der Volvo V60 Cross Country wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den V60 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.