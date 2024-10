Der Volvo V70: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Auffallend modern, frisch und immer ein dynamischer Hingucker, das ist der Volvo V70, eines der attraktivsten Lifestyle-Kombis in diesen Breiten. Der Kombi weiß in vielerlei Hinsicht zu überzeugen, denn nicht nur sein großzügiges Platzangebot und das hohe Ladevolumen lassen den Volvo V70 über jeden Zweifel hinwegfahren, auch die üppige Austattung machen ihn zu einem Glanzlicht in seiner Fahrzeugklasse. Die Motoren sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, verfügen über ausreichend Power ohne dabei anstrengend zu wirken, denn immerhin schlummern bis zu 305 PS in der Topversion unter der Motorhaube. Mit dem V70 kauft man sich ein Stück automobile Einzigartigkeit.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Volvo V70

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 109 PS in der Basismotorisierung und 305 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 3,2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Bei auto.de finden Sie unschlagbar günstige Angebote egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen, oder top-gepflegten Gebrauchten. Nutzen sie die Chance: Sie sind nur noch wenige Klicks von einem attraktiven Kaufangebot zu ihrem gesuchten Volvo V70 entfernt.