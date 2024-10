Volvo XC90 Plug-in-Hybrid: Premium-SUV ohne Premiumanspruch

Bei Volvo geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Volvo XC 90 als Teilzeitstromer mit Hybrid-Motor vor. Mit seiner starken Leistung von satten 408 PS schwebt der 2,11 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich wie ein bequemes Sofa über alle Unebenheiten. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2002 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Von der Seite betrachtet, verbreitet das 4,95m lange Automobil aufgrund seiner sanft nach hinten abfallenden Dachlinie einen Hauch von Sportlichkeit und Dynamik. Vorne verraten Motorhaube, Kühlergrill und Scheinwerferoptik als Gesicht mit freundlichem, aber nichtsdestotrotz überlegenem Lächeln, dass dahinter eine Menge kraftvoller Pferde nur darauf warten, losgelassen zu werden, um alle vier Räder via Allrad auf einmal in Bewegung zu setzen. Und in der Tat löst ein beherzter Tritt aufs Gaspedal einen vehementen Vorwärtsdrang aus, der einen in die Sitze presst. Auf den ersten Blick hätte man das dem auf auto.de angebotenen SUV das gar nicht zugetraut. Immerhin 2,11 Tonnen Leergewicht wollen auf die Sprünge gebracht werden. Damit haben der Benzin- und Elektromotor zusammen leichtes Spiel. Fazit: Der Volvo XC 90 verfügt über reichlich Leistung, was bei seinem Aggregat kein Wunder ist.

Offeriert der Volvo XC 90 Plug-in-Hybrid die Fahrleistungen eines Sportwagens?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der XC 90 startet mit einem Hybrid-Aggregat. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 163 PS beziehungsweise bis zu 408 PS. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 12,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 230 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Schwede aber immerhin schon 185 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 175 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3900 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 1750 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3900 U/min. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut Volvo in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Acht-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 408 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von Volvos Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs und bleibt leicht unter dem Wert von 2,1 Litern.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Volvo XC 90 Plug-in-Hybrid?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Servolenkung, USB-Anschluss sowie Sitzheizung und LED-Tagfahrlichtern sowie Bi-Xenon-Scheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 249 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.947 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,95 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 2,11 Tonnen schweren Schwede durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der XC 90 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Geartronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Schweden liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des XC 90 Plug-in-Hybrid aus. Aber wer will, sucht sich einen Volvo XC90 Plug-in-Hybrid mit AWD-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Bringt Sie ein Volvo XC90 Plug-in-Hybrid sicher von A nach B?

ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Volvo XC90 Plug-in-Hybrid sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Volvo XC90 Plug-in-Hybrid kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Volvo XC 90 Plug-in-Hybrid fahren?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Volvo XC 90 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den XC 90 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Volvo XC90 Plug-in-Hybrid. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Volvo XC 90 Plug-in-Hybrid: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Volvo XC 90 Plug-in-Hybrid für nur 44.189 €

Wer sich für den Volvo XC 90 Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 44.189 € spart man 4.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 48.189 € liegt. Das ist ein Rabatt von 8 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Volvo XC90 Plug-in-Hybrid: Günstige Alternativen mit 15.715 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Volvo XC 90 auch für 84.658 € anbieten, statt bisher für 100.373 €. Der Preisnachlass von 15.715 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim XC 90 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 16.900 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 1.139 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volvo XC 90 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Volvo XC90 Plug-in-Hybrid: Bei uns für nur 44.289 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser Volvo XC 90 Plug-in-Hybrid ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 44.289 €. Man spart beachtliche 1.700 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Volvo XC 90 Plug-in-Hybrid sichern!

Der Volvo XC 90 Plug-in-Hybrid wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den XC 90 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.