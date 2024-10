Volvo XC90: Allrad-Schwede mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Volvo XC 90 Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2002 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Mit dem Volvo XC 90 hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Vom Gefühl her zählt der Volvo natürlich nicht zu den ganz wilden und kompromisslosen Vertretern seiner Zunft. Im SUV-Segment kann man mit der gebotenen Leistung und dem abgerundeten Fahrkomfort des Motors sehr gut leben und findet in ihm einen zuverlässigen Begleiter im Alltag.

Was sind die technischen Daten des Volvo XC90?

Der 4,4-Liter-Achtzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder. Immerhin bis zu 408 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 163 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Volvo. Und mit 12,3 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Schwede zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 4,4-Liter-Motor auf Touren und in 5,6 Sekunden auf Tempo 100. Mit 230 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Schwede aber immerhin schon 185 km/h. Der Motor bietet 175 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 340 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 1750 Newtonmeter Drehmoment an. Volvo-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Volvo für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 13,5 Litern an.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Volvo XC 90?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der XC 90 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Sitzheizung, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik bis Servolenkung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Volvo eben. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 249 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.947 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,95 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Zum Rennwagen wird der Volvo XC 90 allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,9 Tonnen auf die Waage. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Vier-Stufen-Geartronic-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des XC 90 aus. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Volvo: Das Premium-SUV wird aber auch optional mit AWD-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da natürlich besonders bei vollausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Volvo XC 90?

ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Volvo XC90 sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Volvo XC90 kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Volvo XC 90?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Volvo XC 90 interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Volvo per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstiger ist der Volvo XC 90 nicht zu haben

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim XC 90 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volvo XC 90 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Volvo XC 90 wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den XC 90 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.