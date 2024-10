Im Volvo XC 40 Plug-in-Hybrid geht es um komfortables Reisen

Bei Volvo geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Volvo XC 40 Plug-in-Hybrid als Hybrid-Model vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 262 PS schwebt das 1,86 Tonnen schwere Brocken spritzig und agil über alle Unebenheiten. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Volvo XC 40, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Volvo, ist eine Baureihe, die sich seit null Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2021 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor null Jahren war der XC 40 ohne Frage ein Zugewinn im Segment der Premium-SUV. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der knapp 4,43 Meter lange Volvo XC 40 den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design**. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Servolenkung ist angenehm leichtgängig.

Bietet der Volvo XC 40 Plug-in-Hybrid gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der XC 40 mit einem 1,5-Liter-Motor. Immerhin bis zu 262 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 211 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Volvo. Er sprintet in 8,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Der Antrieb macht ihn maximal 180 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 305 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 325 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Der Volvo XC 40 gehört zu jenen Fahrzeugen, mit denen man auch als Benzin-Hybrid sparsam unterwegs sein kann. Durch die Kombination mit einem Elektromotor ist der Volvo Hybrid zumindest rein rechnerisch sehr sparsam.

Offeriert der Volvo XC 40 Plug-in-Hybrid viele Extras?

Der Volvo XC 40 Plug-in-Hybrid ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 4,43 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden mit 460 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.336 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,86 Tonnen hat das Modell XC 40 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Sechs-Stufen-Automatik ausgeliefert. Standardmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Volvo XC40 Plug-in-Hybrid?

Die Ausstattung des XC 40 im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Volvo XC40 Plug-in-Hybrid sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Der Volvo XC 40 Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den XC 40 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.