Der Fiat Panda: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Wer sich im Kleinwagen-Segment nach einem passend Fahrzeug umsieht, kommt am Fiat Panda praktisch nicht vorbei. Der City-Flitzer verfügt über ein zuverlässiges Maß an Alltagstauglichkeit zu vernünftigen Preisen. Es stehen verschiedene Antriebsvarianten zur Verfügung: Kunden können sich für einen Diesel oder Benziner entscheiden. Die Automatik ist ein weiteres Plus des Panda.

Die Limousine des Fiat Panda ist nicht mehr wegzudenken vom hiesigen Straßenbild. Und das aus gutem Grund: Die gute Verarbeitung, die Topausstattung machen den Panda zu einem gesuchten Topseller in seiner Fahrzeugklasse. Sowohl Benziner als auch Diesel gelten als robust, durchzugsstark und dabei durchaus sparsam.

Der Fiat Panda ist als Cabrio erhältlich. Offen in einem Cabrio zu fahren wie etwa beim Fiat Panda gehört zu den besonders schönen Arten der Fortbewegung. Der Fahrkomfort kommt dabei auch nicht zu kurz und besonders neuere Baureihen kommen in Sachen Praktikabilität so manchem Geschlossenen Automobil schon sehr nahe. Dennoch steht der Fahrwind um die Nase immer noch im Vordergrund. Die verfügbaren Motoren, zusammen mit der Automatik, lassen fahrtechnisch keine Wünsche offen.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Fiat Panda

Das Leistungsspektrum des Fiat Panda beginnt mit einem 1,4-Liter-Motor mit 34 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 1,4-Liter-Aggregat mit 101 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 185 km/h sorgt. Die Zukunft findet sich ebenfalls wieder im Panda, denn alternative Antriebe wie Autogas (LPG) oder Erdgas (CNG) werden für den Fiat angeboten. Egal ob als Neuwagen oder hochwertiger Gebrauchter, bei auto.de findet sich eine große Auswahl.