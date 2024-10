Jaguar XE Limousine: Power für den schicken Premium-Briten

Bei Jaguar geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Jaguar XE als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 600 PS schwebt die 1,95 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2014 ist er nun schon auf dem Markt. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,71 Metern ist der XE ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie erscheint außergewöhnlich flach. Jaguar sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Jaguar XE Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für sportliches Flair.

Was sind die technischen Daten der Jaguar XE Limousine?

Ein Achtzylinder treibt die Raubkatze an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,0 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell von der Insel bietet bis zu 600 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Jaguar XE immerhin schon mit 163 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 8,4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 322 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 222 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 340 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1200 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 700 Newtonmeter haben. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 1.1 bis zu 8,1 Litern Benzin rechnen.

Wie bequem reist man im Jaguar XE Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der XE zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Bluetooth-Schnittstelle, Navigationssystem bis Lenkradheizung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Jaguar eben. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 450 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,71 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 830 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,95 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Jaguar XE vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Der Jaguar erfreut außerdem mit einer Acht-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Jaguar schwört beim XE auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den XE verfügbar. Ratsam ist es, den Jaguar XE Limousine mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was gibt es beim Jaguar XE Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Jaguar XE Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Jaguar XE Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Jaguar XE Limousine fahren?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Jaguar und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, da wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Jaguar XE Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: Jaguar XE Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Jaguar XE Limousine für nur 35.748 €

Unser erstes Angebot der Jaguar XE Limousine hat einen Kaufpreis von 35.748 €. Sie sparen 1.400 € bei einem Listenpreis von 37.148 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Jaguar XE: 28.989 €

Unser zweites Angebot der Jaguar XE Limousine können wir für 28.989 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.000 € zum Marktpreis von 29.989 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 3 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Jaguar XE Limousine: Angebot Nr. 3 für 27.489 €

Derzeit bieten wir den Jaguar XE auch für 27.489 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.989 € liegt. Bei 8 % Ersparnis kann man den schicken Premium-Briten zu außerordentlich attraktiven Konditionen erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der XE entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die Jaguar XE Limousine nicht zu haben

Als flotte Fahrmaschine kann der Jaguar im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.