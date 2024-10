Die auto.de Kaufempfehlung zum BMW 225

Diese Baureihe des BMW 225 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2013 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der BMW 225 ist erhältlich als Cabrio oder Coupé.

Sportlich, sinnlich, massiv und schnittig-seriös fährt das Cabrio vor. Hightech inklusive für betörende Fahrleistungen und hohe Sicherheit, sollen die Kunden von diesem attraktiven Angebot überzeugen. Weil die Motoren mit hoher Durchzugskraft aufwarten, die serienmäßig automatisch schaltenden Getriebe sehr wachsame Aggregate sind und die aufwendigen Fahrwerke hohe Sicherheits-Reserven bereit halten, lassen sich mit satter Beschleunigung aus Kurven und Kehren heraus trotz gesetzlicher Limits angenehme Reisedurchschnitte erzielen. Das gilt auch für den nach oben grenzenlos offenen Zustand des BMW 225.

Mit einem BMW 225 zu fahren bedeutet in Schönheit zu fahren und von einem gewissen Etwas umgeben zu sein, dass so mancher schnöden Fahrmaschine abgeht. Das Coupé von BMW legt hinsichtlich Optik, Fahrvergnügen und Ausstattungsvielfalt einiges für seine Interessenten bereit - und noch einiges drauf.

Angenehm arbeitet der 224 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Aggregat. 243 Stundenkilometern schafft das Cabrio in der Spitze. Der 100er-Sprint ist in 6,4 Sekunden absolviert. Der Hersteller bietet 450 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 1500 Umdrehungen pro Minute (U/min). Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 4,7 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser BMW. Die Kohlendioxidemissionen liegen demnach bei 125 Gramm pro Kilometer. Der 225 wiegt 1,77 Tonnen. 4,43 Meter streckt sich der BMW in die Länge.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim BMW 225

Es werden Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer mitgeliefert. BMW hat mit der Vier-Zylinder-Version von Hause aus die Acht-Gang-Automatik mitgegeben. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten.. Standardmäßig gibt es für den 225 ABS und ESP.

