Der BMW 530 Gran Turismo bleibt keine Antwort schuldig

Mit dem 5er landete BMW 2009 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Auf auto.de finden Sie den BMW 530 Gran Turismo in folgenden Varianten: Als Limousine. Zusammen mit reichlich Platz für die Passagiere verwöhnt der BMW 530 Gran Turismo also mit guter Alltagstauglichkeit, wozu auch eine insgesamt gute Rundumsicht beiträgt.

Angenehm arbeitet der 258 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. Der Motor schöpft seine Kraft aus 3,0 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 245 km/h. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 6,9 Sekunden. Der Antrieb liefert seine 258 PS bei 1750 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 560 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 6,9 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser BMW. Die Kohlendioxidemissionen liegen demnach bei 183 Gramm pro Kilometer. Der BMW 530 Gran Turismo bringt 2,13 Tonnen auf die Waage. Der Kofferraum, mit 440 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 5 Meter Länge.

Der BMW 530 Gran Turismo ist mit Heckantrieb oder Allrad zu haben

Der BMW 530 Gran Turismo bringt Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Acht-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Die Limousine wird mit Heckantrieb angeboten. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim BMW ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Die erweiterten Fahrassistenzsysteme wurden unter anderem um Spurhalteassistent und der Spurwechselassistent ergänzt. ABS, ESP sowie Traktionskontrolle sind mit an Bord.

Worauf warten Sie? Ihr neuer BMW 530 Gran Turismo steht schon bereit!

Greifen Sie zu. Ihr neuer BMW 530 Gran Turismo steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.