Dacia Lodgy: Jetzt bei auto.de erhältlich

Dacia bringt 2012 die neue Generation seines beliebten Lodgy auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Dacia Lodgy: Verfügbar als.

Der Fahreindruck mit seinen 116 PS ist von Dynamik geprägt, ohne aber giftig-aggressiv zu wirken. Mit seinem 1,6-Liter-Benziner bringt Dacia Lodgy reichlich agilen Grip an den Start. Dacia liefert den Lodgy mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder und 179 km/h Spitze. Für den Standardsprint rechnet Dacia mit weniger als 14,5 Sekunden. Die Motoren des Dacia Lodgy, die 260 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Die Motorcharakteristik begeistert, die Maschine ist mit einem Zyklusverbrauch von rund 9,4 Litern pro 100 Kilometern sehr effizient, und der Klang passt gut zu diesem Auto. Der Lodgy wiegt 1,75 Tonnen. Mit dem 4,52 Meter langen, gestreckt erscheinenden Lodgy haben sich die Außenmaße geändert. Hinter der Kofferraumluke warten von bis zu 207 Liter Stauraum für Lastgut fast jeder Coleur. Der Schein trügt nicht: Im Vergleich zum Vorgänger ist der aktuelle Dacia Lodgy tatsächlich länger und breiter, dabei aber auch etwas flacher geworden.

Dacia Lodgy: 116 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Ausstattung lässt der Dacia Lodgy keine Wünsche offen. So sind Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaanlage zusammen mit Tagfahrlicht selbstverständlich serienmäßig an Bord. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 260 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Als Standard ist der Dacia Lodgy mit ABS und ESP unterwegs. Wahlweise sind Tagfahrlicht zu haben, die das Fahren bei Tag und bei Nacht noch einmal angenehmer und sicherer machen.

